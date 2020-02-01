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Скандал с подкупом: Airbus готова выплатить штраф

Скандал с подкупом: Airbus готова выплатить штраф
11:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:Авиастроительная компания выплатит €3,6 миллиарда штрафа по делу о подкупе.

Airbus согласилась выплатить штраф в €3,59 млрд по делу о коррупции, в которой эту авиастроительную компанию обвинили силовые структуры Великобритании, Франции и США.

Об этом сообщается на сайте компании.

"Airbus согласился выплатить штраф в размере 3 598 миллионов евро плюс проценты и расходы властям Франции, Великобритании и США", - говорится в сообщении.

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Британскому Бюро по борьбе с крупным мошенничеством компания выплатит €984 млн, Национальной финансовой прокуратуре Франции - €2,083 млрд, Минюсту и Госдепу США - €526 млн и €9 млн соответственно.

Расследование в отношении Airbus началось еще в 2016 году, когда компанию обвинили во взяточничестве в более десяти странах при выходе на новые рынки.

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США, Франция, Великобритания, Airbus, Подкуп, Компания.
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