Укрнафта и Укртрансгаз подписали мировое соглашение

Новости Бизнеса:Суд утвердил мировое соглашение о признании "Укртрансгазом" за "Укрнафтой" газа в ПХГ почти на 15 млрд грн.

Хозяйственный суд Киева утвердил мировое соглашение о признании "Укртрансгазом" за "Укрнафтой" газа в подземных хранилищах (ПХГ) почти на 15 млрд грн, сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"На прошлой неделе подписано и утверждено судом мировое соглашение между "Укртрансгазм" и "Укрнафтой" о признании за "Укрнафтой" указанных выше объемов газа (2 млрд куб. м - ред.) в хранилищах "Укртрансгаза", - написал он в "Фейсбук" в понедельник.

По его словам, "Нафтогаз" должен получить из госбюджета почти 15 млрд грн компенсации за возложенные на него специальные обязательства, которые будут направлены "Укрнафте" за 2 млрд куб. м в ПХГ. Кроме того, НАК осуществит предоплату "Укрнафте" еще 14,6 млрд грн грн за газ, который компания будет добывать и передавать в последующие периоды.

В свою очередь, "Укрнафта" направит все указанные средства в госбюджет в качестве погашения налогового долга, а также оплатит налоги, возникающие в связи с осуществлением этих операций.