"Укрзализныця" и Deutsche Bahn подписали меморандум о сотрудничестве (Видео)

Новости Бизнеса:"Укрзализныця" и Deutsche Bahn подписали меморандум о сотрудничестве сроком на 10 лет.

"Укрзализныця" подписала меморандум с немецкой компанией Deutsche Bahn. Подписание договора состоялось сегодня, 5 февраля. На подписании меморандума присутствовал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который заявил, что на первом этапе сотрудничество, оно будет иметь более консультативный характер.

Премьер подчеркнул, что со временем он может перейти в более глубокую форму.

Представители немецкой компании отметили, что в рамках консалтинга с "Укрзализницей" будет работать подразделение немецкой железной дороги — "DB Engineering & Consulting".

В подписанном документе говорится о разработке концепции и плана предоставления "DB E&C" управленческой или технической поддержки.

Документ предусматривает три этапа сотрудничества.

Первый этап предусматривает заключение договора и создание дорожной карты действий. Это значит, что "УЗ" должна сформировать техническое задание и условия договора. На все про все стороны выделил три месяца времени.

Второй этап - реализация проекта. В случаи успешного завершения первого этапа, стороны намерены использовать немецких рабочих для внедрения дорожной карты. В документе указано, что этот этап должен завершится не позднее 31 декабря 2020 года.

На третьем этапе DB E&C будет оказывать "УЗ" поддержку в сфере управления. Ориентировочно сотрудничество между сторонами продлится 10 лет.

Напомним, Кабинет министров Украины временно возложил обязанности главы правления "Укразализныци" на Марчека Желько.