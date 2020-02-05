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"Укрзализныця" и Deutsche Bahn подписали меморандум о сотрудничестве (Видео)

"Укрзализныця" и Deutsche Bahn подписали меморандум о сотрудничестве (Видео)
17:19 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:"Укрзализныця" и Deutsche Bahn подписали меморандум о сотрудничестве сроком на 10 лет.

"Укрзализныця" подписала меморандум с немецкой компанией Deutsche Bahn. Подписание договора состоялось сегодня, 5 февраля. На подписании меморандума присутствовал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который заявил, что на первом этапе сотрудничество, оно будет иметь более консультативный характер. 

Премьер подчеркнул, что со временем он может перейти в более глубокую форму. 

Представители немецкой компании отметили, что в рамках консалтинга с "Укрзализницей" будет работать подразделение немецкой железной дороги — "DB Engineering & Consulting".

В подписанном документе говорится о разработке концепции и плана предоставления "DB E&C" управленческой или технической поддержки.

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Документ предусматривает три этапа сотрудничества. 

Первый этап предусматривает заключение договора и создание дорожной карты действий. Это значит, что "УЗ" должна сформировать техническое задание и условия договора. На все про все стороны выделил три месяца времени. 

Второй этап - реализация проекта. В случаи успешного завершения первого этапа, стороны намерены использовать немецких рабочих для внедрения дорожной карты. В документе указано, что этот этап должен завершится не позднее 31 декабря 2020 года. 

На третьем этапе  DB E&C будет оказывать "УЗ" поддержку в сфере управления. Ориентировочно сотрудничество между сторонами продлится 10 лет. 

Напомним, Кабинет министров Украины временно возложил обязанности главы правления "Укразализныци" на Марчека Желько.

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Укрзализныця, Кабмин, Deutsche Bahn, Алексей Гончарук.
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