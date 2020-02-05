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Кабмин назначил временного руководителя "Укразализныци"

Кабмин назначил временного руководителя "Укразализныци"
14:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: uz.gov.ua

Новости Бизнеса:Кабинет министров Украины временно возложил обязанности главы правления "Укразализныци" на Марчека Желько.

Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности председателя правления "Укрзализныци" члена правления компании Желька Марчека.

Соответствующее распоряжение от 5 февраля обнародовано на Правительственном портале.

"Возложить временно, до назначения в установленном порядке председателя правления акционерного общества "Украинская железная дорога", исполнение обязанностей председателя правления указанного общества на члена правления акционерного общества "Украинская железная дорога" Марчека Жельку", - говорится в документе.

Согласно распоряжению, на члена правления акционерного общества "Укрзализныця" Марчека Желько временно возлагаются обязанности главы правления. Он будет исполнять обязанности руководителя УЗ до избрания главы правления.

Руководитель "Укрзализныци" подал в отставку

Отметим, Желько вошел в состав правления "Укрзализныци" в 2016 году. В 2014-2015 годах был независимым членом наблюдательного совета компании "Укрросметалл". До этого был директором по персоналу группы Starlightmedia (2013-2014) и ПАО "Днепроспецсталь" (2007-2013). Также почти 13 лет занимал руководящие должности в корпорации McDonald's в Украине, Румынии и странах бывшей Югославии. Принимал участие в реформировании HR-направления в компании "Новая Почта".

Напомним, на прошлой неделе Кабинет министров согласовал увольнение Евгения Кравцова с поста главы правления УЗ. Сам Кравцов о решении уйти с занимаемой должности заявил еще в конце декабря 2019 года. По его словам, он намерен перейти в публичный сектор.

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Укрзализныця, Кабмин, Марчек Желько.
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