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В условиях диджитализации: "Укрпочта" анонсирует новую услугу

В условиях диджитализации: "Укрпочта" анонсирует новую услугу
14:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:В отделениях "Укрпочты" теперь можно снять наличные деньги через POS-терминалы.

ПАО "Укрпочта" оборудовало терминалами для снятия наличных свыше 3 000 своих автоматизированных отделений.

Об этом сообщается на сайте почтового оператора.

"Несмотря на тренд диджитализации, мы видим запрос на снятие наличных. Поэтому после успешного пилота услуги на Львовщине сейчас ее тиражируем по всей стране, и клиенты могут снять наличные без комиссии в "Укрпочте", - отметила директор департамента финансового бизнеса Укрпочты Юлия Мороз.

Такая возможность появилась в областных центрах и населенных пунктах с более 2 000 жителей, где есть отделение Укрпочты с POS-терминалами.

Кроме оплаты банковской картой за коммунальные платежи, переводы и прочие товары или услуги, клиенты могут снять наличные деньги через POS-терминалы Укрпочты.

В компании отметили, что комиссии за снятие наличных в автоматизированных почтовых отделениях нет, однако возможна комиссия банка, выпустившего карту.

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Пользователи услуги могут получить сумму от 50 грн до 10 тыс. грн за одну операцию.

Перечень почтовых отделений, где можно снять наличные, – по ссылке.

Как известно, "Укрпочта" установила POS-терминалы для приема оплаты платежных карт в наиболее загруженных почтовых отделениях Украины в областных центрах и населенных пунктах, где проживает более 2 000 жителей. Компания входит в топ-5 участников платежных систем по количеству торговых терминалов.

В августе прошлого года жители Львовской области первыми получили возможность снимать наличные с банковской карты в 315 автоматизированных отделениях.

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Терминал, Укрпочта, POS-терминал.
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