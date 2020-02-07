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Аэропорт "Борисполь" возместил госбюджету 260 миллионов долгов

Аэропорт "Борисполь" возместил госбюджету 260 миллионов долгов
14:08 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Офис генерального прокурора Украины обеспечил возмещение ГП "Международный аэропорт "Борисполь" 263 млн 244 тыс. грн налога.

Офис Генерального прокурора обеспечил возмещение в государственный бюджет 263 миллионов гривень налога аэропорта "Борисполь". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, должностные лица "Борисполя", в нарушение постановления Кабмина, неверно рассчитали отчисления части дохода, рассчитав его по ставке в 40%, а не 90%.

Сообщается, что досудебное расследование осуществляет управление финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков ДФС по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины.

Свыше полсотни объектов аэропорта "Борисполь" будут переданы в аренду

Напомним, Кабмин с 1 января 2019 повысил до 90% с 75% долю прибыли, которую должны перечислять в бюджет государственные предприятия и их объединения.

20 января 2020-го года стало известно, что Министерство развития экономики предлагает обязать предприятия с государственной долей направить на выплату дивидендов 50% чистой прибыли за 2019 год, тогда как норматив, установленный для распределения прибыли за 2018 год, составляет 90%.

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Госбюджет, Борисполь, Дивиденды.
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