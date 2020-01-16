Свыше полсотни объектов аэропорта "Борисполь" будут переданы в аренду

Новости Украины:Министр инфраструктуры Владислав Криклий говорит, что в министерстве готовятся передать в аренду 65 объектов аэропорта "Борисполь".

Министерство инфраструктуры Украины намерено передать в аренду на конкурсных условиях 65 объектов международного аэропорта "Борисполь".

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facеbook.

"Нашей целью является проведение прозрачных конкурсов со многими участниками, а не конкурсов под "кого-то". Так государство получит лучшие условия, а пассажиры - лучший сервис.

В ближайшее время мы готовим еще 33 лота, следовательно, передадим в аренду 65 объектов", - написал он.

Криклий отметил, что ранее для аренды площадей в аэропорту "Борисполь" выставлялись два крупных лота, что фактически ограничивало количество участников конкурса.

"Мы предложили другой подход. Определили, что в аренду будут передаваться объекты с определенной площадью и по целевому назначению. Так, количество лотов увеличилось до 32. А площадь самого маленького объекта - 2 кв. м. После этого решения получил не только волну адресных заказных материалов в СМИ с обвинениями в непрозрачности конкурса, но и персональное шоу дронов у министерства", - написал он.

Криклий подчеркнул, что математика очень проста и очевидна: раньше 1767 кв. м получили бы 2 победителя, а сейчас их может быть 65.

"Фонд государственного имущества в течение 10 дней принимает заявления на аренду объектов. Если на один объект аренды заявлений будет два или больше - арендодатель объявит конкурс на право его аренды в соответствии с Законом Украины "Об аренде государственного и коммунального имущества", - написал министр.

Как сообщалось ранее, в конце июля 2019 года Фонд государственного имущества сообщил о намерении передать в аренду 13 объектов в международном аэропорту "Борисполь" и 4 объекта в международном аэропорту "Львов".

Международный аэропорт "Борисполь" является государственным предприятием, обеспечивающим 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании "Международные авиалинии Украины".