Скачать
Четверг, 16.01.2020
Президент утвердил сроки проведения призывов в армию в 2020
Украинцев снова начали призывать в армию с 18 лет
В Украине "разгулялся" грипп: за неделю - более 100 тысяч больных
В Украине "разгулялся" грипп: за неделю - более 100 тысяч больных
Стаховский не смог пробиться на Australian Open
Стаховский не смог пробиться на Australian Open
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 17 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 17 января

Свыше полсотни объектов аэропорта "Борисполь" будут переданы в аренду

Свыше полсотни объектов аэропорта "Борисполь" будут переданы в аренду
13:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Министр инфраструктуры Владислав Криклий говорит, что в министерстве готовятся передать в аренду 65 объектов аэропорта "Борисполь".

Министерство инфраструктуры Украины намерено передать в аренду на конкурсных условиях 65 объектов международного аэропорта "Борисполь".

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facеbook.

"Нашей целью является проведение прозрачных конкурсов со многими участниками, а не конкурсов под "кого-то". Так государство получит лучшие условия, а пассажиры - лучший сервис.

В ближайшее время мы готовим еще 33 лота, следовательно, передадим в аренду 65 объектов", - написал он.

Аэропорт "Борисполь" назвал самые пунктуальные авиакомпании в декабре

Криклий отметил, что ранее для аренды площадей в аэропорту "Борисполь" выставлялись два крупных лота, что фактически ограничивало количество участников конкурса.

"Мы предложили другой подход. Определили, что в аренду будут передаваться объекты с определенной площадью и по целевому назначению. Так, количество лотов увеличилось до 32. А площадь самого маленького объекта - 2 кв. м. После этого решения получил не только волну адресных заказных материалов в СМИ с обвинениями в непрозрачности конкурса, но и персональное шоу дронов у министерства", - написал он.

Криклий подчеркнул, что математика очень проста и очевидна: раньше 1767 кв. м получили бы 2 победителя, а сейчас их может быть 65.

"Фонд государственного имущества в течение 10 дней принимает заявления на аренду объектов. Если на один объект аренды заявлений будет два или больше - арендодатель объявит конкурс на право его аренды в соответствии с Законом Украины "Об аренде государственного и коммунального имущества", - написал министр.

Украинцы стали больше пользоваться аэротранспортом

Как сообщалось ранее, в конце июля 2019 года Фонд государственного имущества сообщил о намерении передать в аренду 13 объектов в международном аэропорту "Борисполь" и 4 объекта в международном аэропорту "Львов".

Международный аэропорт "Борисполь" является государственным предприятием, обеспечивающим 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киевская область, Аэропорт, Мининфраструктуры, Боисполь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Отставка Гончарука: В Кабмине дали комментарий
02 Прически 2020: актуальные идеи стильных стрижек для женщин (Фото)
03 "Нерушимая устойчивость": в Одессе пройдут учения НАТО
04 "Мягкий" прогноз погоды: в Украине будет тепло и туманно
05 Тарифы на воду: сколько будут платить украинцы в 2020 году
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский отозвал проект закона о децентрализации
Зеленский отозвал проект закона о децентрализации
Что делать и куда обращаться, если ваше авто попало в аварию
Что делать и куда обращаться, если ваше авто попало в аварию
Тарифы на воду: сколько будут платить украинцы в 2020 году
Тарифы на воду: сколько будут платить украинцы в 2020 году
СМИ: звезда &quot;Отпетых мошенниц&quot; раскрыла пол своего ребенка
СМИ: звезда "Отпетых мошенниц" раскрыла пол своего ребенка
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь