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Аэропорт "Борисполь" назвал самые пунктуальные авиакомпании в декабре

Аэропорт "Борисполь" назвал самые пунктуальные авиакомпании в декабре
12:01 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Лидерами стали авиакомпании Air Malta, Air Arabia со 100-процентным показателем пунктуальности.

Крупнейший в Украине международный аэропорт "Борисполь" назвал самые пунктуальные авиакомпании, которые выполняли рейсы из аэропорта в декабре.

Авиакомпании Turkish Airlines, Qatar Airways, Air Baltic, Wind Rose, Scandinavian Airlines, Czech Airlines выполняли рейсы вовремя в 90% случаев.

Пунктуальность на уровне 70-90% у следующих компаний: Lufthansa, LOT, Flydubai, KLM, Brussels Airlines, Международные авиалинии Украины, Swiss, Austrian Airlines, SkyUP, YANAIR, Aegean Airlines, Ryanair, Georgian Airways, Air Astana, Jonika, Laudamotion, "Буковина".

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Пунктуальность 50-70%: El Al, Azur Air, Air Serbia, Pegasus Airlines, "Браво".

Как сообщалось ранее, по данным пресс-службы аэропорта "Борисполь", в ноябре лидерами по пунктуальности были авиакомпании Air Arabia, Air Malta, Air Serbia со 100-процентным показателем пунктуальности. Аутсайдерами стали: Azur Air, "Буковина".

Международный аэропорт "Борисполь" является государственным предприятием, обеспечивающим 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Напомним, авиакомпания SkyUp запускает новые рейсы из Киева, Львова, Одессы и Харькова в Италию.

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Киевская область, Аэропорт "Борисполь", Аэропорт, Борисполь.
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