В Одессе из-за погоды не смог приземлиться самолет из Шарм-эль-Шейха

Новости Украины:В одесском аэропорту из-за плохой видимости не смог приземлиться Boeing 737 из Шарм-эль-Шейха.

В Одессе из-за плохой погоды не смог приземлиться Boeing 737 из Шарм-эль-Шейха.

Об этом сообщает "Думская". Погодные условия не дали приземлиться Boeing 737-800 украинской авиакомпании Azur Air, который следовал из египетского Шарм-эль-Шейха.

"Переохлажденный туман при температуре воздуха минус два градуса по Цельсию - большая проблема для летчиков. Видимость в зоне посадки не более 200 метров, вертикальная видимость не более 60 метров, причем без прогноза на улучшение", - говорится в сообщении.

Пилоты лайнера не стали рисковать и направились на посадку в "Борисполь".

Напомним, по меньшей мере 17 детей, а также до десятка взрослых пострадали в результате сброса коммерческим самолетом реактивного топлива над площадкой начальной школы близ Лос-Анджелеса.