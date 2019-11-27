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В аэропорту Одессы аварийно сел самолет

В аэропорту Одессы аварийно сел самолет
16:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Международном аэропорту Одессы совершил аварийную посадку учебно-тренировочный самолет Як-18.

В международном аэропорту "Одесса" сегодня совершил аварийную посадку учебно-тренировочный самолет.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, 27 ноября в 12:53 учебно-тренировочный самолет YAK-18 совершил вынужденную посадку. Причиной ЧП стал отказ двигателя.

Как отмечается, воздушное судно вылетело за час до инцидента с аэродрома "Гидропорт". На борту находилось 2 человека. Никто не пострадал.

Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

Из-за сильного тумана одесский аэропорт не смог принять несколько рейсов

Международный аэропорт "Одесса" относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.

Как сообщалось ранее, Международный аэропорт "Львов" возобновил работу штатном режиме.

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Одесса, Аэропорт, Самолет, Аварийная посадка, Одесский аэропорт, YAK-18.
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