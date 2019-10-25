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Из-за сильного тумана одесский аэропорт не смог принять несколько рейсов

Из-за сильного тумана одесский аэропорт не смог принять несколько рейсов
15:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:До сих пор не прибыл борт компании Sky Up из Шарм-эль-Шейха (Египет), ожидавшийся в 8.40.

В международном аэропорту "Одесса" из-за сильного тумана сегодня не смогли приземлиться несколько самолетов, многие рейсы задерживаются.

Как сообщили в аэропорту, самолет Turkish Airlines, ожидавшийся из Стамбула (Турция) в 9.30, не смог совершить посадку и вернулся обратно.

Также перенаправлен борт Austrian Airlines (12.40), следовавший из Вены (Австрия).

Борт El Al из Тель-Авива (Израиль) вместо 8.35 приземлился в 13.25. Задерживается самолет Motor Sich из аэропорта "Жуляны" (11.10), рейс Onur Air из Стамбула (13.00), Belavia из Минска (Беларусь, 14.40), Czech Airlines из Праги (Чехия, 14.50).

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Из Одессы отменены два рейса на Стамбул – 3.50 и 12.20.

При этом, учитывая погодные условия, с относительно небольшой задержкой (до полутора часов) прибыли самолеты из Констанцы (Румыния), "Борисполя" и компании Atlasglobal UA из Стамбула. На несколько минут раньше прибыл борт LOT Polish Airlines из Варшавы (Польша), посадка которого планировалась в 14.05.

22-24 октября международный аэропорт "Одесса" из-за сильного тумана изменил график приема и отправки самолетов. Многие рейсы были задержаны или отменены. В пассажирских терминалах скопилось много людей, ожидавших отправки самолетов и их прибытия.

Международный аэропорт "Одесса" относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.

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Одесса, Туман, Авиарейсы.
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