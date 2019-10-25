Из-за сильного тумана одесский аэропорт не смог принять несколько рейсов

Новости Украины:До сих пор не прибыл борт компании Sky Up из Шарм-эль-Шейха (Египет), ожидавшийся в 8.40.

В международном аэропорту "Одесса" из-за сильного тумана сегодня не смогли приземлиться несколько самолетов, многие рейсы задерживаются.

Как сообщили в аэропорту, самолет Turkish Airlines, ожидавшийся из Стамбула (Турция) в 9.30, не смог совершить посадку и вернулся обратно.

Также перенаправлен борт Austrian Airlines (12.40), следовавший из Вены (Австрия).

Борт El Al из Тель-Авива (Израиль) вместо 8.35 приземлился в 13.25. Задерживается самолет Motor Sich из аэропорта "Жуляны" (11.10), рейс Onur Air из Стамбула (13.00), Belavia из Минска (Беларусь, 14.40), Czech Airlines из Праги (Чехия, 14.50).

Из Одессы отменены два рейса на Стамбул – 3.50 и 12.20.

При этом, учитывая погодные условия, с относительно небольшой задержкой (до полутора часов) прибыли самолеты из Констанцы (Румыния), "Борисполя" и компании Atlasglobal UA из Стамбула. На несколько минут раньше прибыл борт LOT Polish Airlines из Варшавы (Польша), посадка которого планировалась в 14.05.

22-24 октября международный аэропорт "Одесса" из-за сильного тумана изменил график приема и отправки самолетов. Многие рейсы были задержаны или отменены. В пассажирских терминалах скопилось много людей, ожидавших отправки самолетов и их прибытия.

Международный аэропорт "Одесса" относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.