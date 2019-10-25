В Киеве выделили деньги на капитальный ремонт улицы Пушкинской

Новости Украины:Длина трассы, которая будет капитально отремонтирована, согласно показаниям рабочего проекта - 998 м, ширина проезжей части 4,15 м - 6 м.

В Киеве планируют капитально отремонтировать улицу Пушкинскую, что будет стоить городу, согласно расчетам, 153 млн 755,8 тыс. грн.

Об этом говорится в распоряжении КГГА "Об утверждении рабочего проекта "Капитальный ремонт ул. Пушкинской в Шевченковском районе г. Киева" от 18 октября № 1834, обнародованном на официальном сайте киевской власти.

Из указанной суммы 121 млн грн - стоимость строительных работ, остальное - расходы на необходимое оборудование и другие расходы.

Планируется оборудовать велодорожку шириной 1,85 м и длиной 1276 м. На дороге обустроят парковочные карманы. Продолжительность строительства - 9 месяцев.