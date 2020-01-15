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В США при экстренной посадке самолет сбросил топливо над школой, десятки детей пострадали

В США при экстренной посадке самолет сбросил топливо над школой, десятки детей пострадали
07:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:60 человек пострадали в результате сброса авиационного топлива в районе начальной школы в Кадахи недалеко от Лос-Анджелеса.

По меньшей мере 17 детей, а также до десятка взрослых пострадали в результате сброса коммерческим самолетом реактивного топлива над площадкой начальной школы близ Лос-Анджелеса.

Об этом говорится в сообщении на официальной твиттер-странице местного пожарного департамента округа.

"Количество пострадавших достигло 17 детей и девяти взрослых. Все получили легкие повреждения, которые не нуждаются в госпитализации", - отметили в пожарно-спасательной службе.

При этом отмечается, что распоряжений местных властей об эвакуации не поступало.

"Подтверждено, что вещество (которое попале на школьную площадку – ред.) была реактивным топливом",- добавили в пожарном департаменте.

Инцидент произошел около полудня по местному времени в городке Кудахи, штат Калифорния.

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Коммерческий самолет авиакомпании Delta, который должен был совершить экстренную посадку после недавнего взлета в международном аэропорту Лос-Анджелеса в 30 км от школы, осуществил процедуру выброса топлива из баков для облегчения собственного веса. На видео, снятом очевидцами, видно, как с крыльев авиалайнера, пролетавшего на небольшой высоте, распыляется вещество светлого цвета.

По словам пострадавших, в воздухе появился запах авиационного горючего, который разъедал глаза у людей на земле.

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США, Лос-Анджелес, Самолет, Топливо, Кадахи.
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