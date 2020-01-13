Украинцы стали больше пользоваться аэротранспортом

Новости Украины:Пассажиропоток аэропортов Украины в прошлом году вырос на 18,5%.

Пассажиропоток аэропортов Украины в 2019 году составлял 24,336 млн человек, что на 18,5% больше, чем в 2018 году.

Об этом сообщается на сайте Государственной авиационной службы Украины.

"За 2019 год объемы пассажирских перевозок украинских авиакомпаний выросли по сравнению с предыдущим 2018 годом на 9,5% и составили 13722,3 тыс. чел., в т.ч. международные – на 9,7% и составили 12560,4 тыс. чел. Пассажиропотоки через аэропорты Украины увеличились на 18,5% и составили 24336,6 тыс. чел., в т.ч. в международном сообщении – на 19,8% и составили 21995,6 тыс. чел.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинскими авиакомпаниями в 2019 году выполнено 102,6 тысяч коммерческих рейсов (рост по сравнению с 2018 годом – на 2,4%), в том числе международных – 86,2 тысяч (рост на 2,6%).

Как сообщалось, пассажиропотоки через аэропорты Украины в 2018 году увеличились по сравнению с 2017 годом на 24,5% и составили 20545,5 тыс. лиц, в т.ч. в международном сообщении – на 25,8% и составили 18356,7 тыс. лиц.