Суд разблокировал приватизацию "Центрэнерго"

Новости Бизнеса:Хозсуд Киева удовлетворил ходатайство Фонда госимущества и разблокировал приватизацию "Центрэнерго".

Хозяйственный суд Киева отменил запрет на действия по подготовке к приватизации "Центрэнерго", приняв 6 февраля 2020 года определение по ходатайству Фонда госимущества Украины (ФГИ).

Как говорится в сообщении ФГИ на его сайте, в конце января ведомство начало процедуру отбора инвестиционных советников для приватизации "Центрэнерго", а также привлекает аудиторскую компанию с безупречной репутацией для аудиторского отчета предприятия по итогам минувшего года.

"В феврале будут запущены процедуры подготовки к приватизации ряда следующих объектов большой приватизации", – отмечает Фонд госимущества.

Как сообщалось, 23 января этого года Хозсуд Киева без вызова сторон удовлетворил заявление ООО "Укрдонинвест" об обеспечении иска и запретил ФГИ совершать действия по приватизации "Центрэнерго" до рассмотрения по сути спора с "Укрдонинвестом", связанного с предыдущей попыткой продать предприятие.

Прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту вынесения судьей такого, по версии правоохранителей, заведомо незаконного решения.

Иск, в котором "Укрдонинвест" оспаривает приказ ФГИ от 10 декабря 2018 года признании предыдущего конкурса по приватизации "Центрэнерго" несостоявшимся, был принят Хозсудом к рассмотрению 1 ноября 2019 года. "Укрдонинвест" помимо отмены приказа требует также возобновить конкурс, признать компанию его участником, обязать ФГИ издать приказ об утверждении перечня потенциальных покупателей, которые были признаны участниками конкурса.

Ранее "Укрдонинвесту" один раз уже удалось заблокировать дальнейшую приватизацию "Центрэнерго" через админсуд, однако 6 ноября прошлого года эта обеспечительная мера была отменена по ходатайству представителя ФГИ.

ФГИ в октябре 2018 года объявил о проведении конкурса по продаже 78,289% акций ПАО "Центрэнерго" по стартовой цене 5 млрд 984,992 млн грн. Продажа была назначена на 13 декабря 2018 года. Конкурс должен был состояться при наличии, минимум, двух участников, один из которых – иностранный. О намерении участвовать в конкурсе заявили шесть компаний. Из всех претендентов документы с финансовой гарантией, согласно имеющимся у агентства "Интерфакс-Украина" данным, подали только ООО "Укрдонинвест" (Киев), бенефициаром которого выступает Виталий Кропачев, и белорусское унитарное предприятие "Нефтебитумный завод", принадлежащее крупнейшему частному белорусскому нефтетрейдеру "Интерсервис".

Бывший на тот момент главой фонда Виталий Трубаров заявил об отмене конкурса, поскольку поданная участниками документация не соответствовала требованиям законодательства.

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и 5 – газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.