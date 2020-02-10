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Гончарук: Укрзализныця не должна быть передана кому-то в собственность

Гончарук: Укрзализныця не должна быть передана кому-то в собственность
11:28 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: УЗ

Новости Бизнеса:С Deutsche Bahn правительство построит стратегическое сотрудничество.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в интервью "Украинской правде" заявил, что "Укрзализныцю" не будут передавать кому-то в концессию или приватизацию.

"Ни в концессию, ни в приватизацию, то есть в собственность кому-то, "Укрзализныця" не должна быть передана. У нас нет таких планов. У нас есть планы построить стратегическое партнерство с Deutsche Bahn по многим причинам. "Укрзализныця" – одна из крупнейших украинских компаний, с сотнями, тысячами людей, которые там работают", - сказал премьер.

То есть УЗ останется госпредприятием, не смотря на то, что 4 февраля Кабмин подал его в парламент, как такое, что может быть частично приватизировано.

Он также добавил, что привлечение немецких специалистов, скоординированных Deutsche Bahn, в правительстве рассматривается. Сейчас Меморандум предусматривает первый этап консультации.

На вопрос, будут ли платить за консультации немецкой компании из украинского бюджета, Гончарук ответил, что речь идет об отношениях между компаниями, которые будут структурированы в соответствии с действующим законодательством, поэтому все оплаты будут осуществляться между ними.

Также премьер сказал, что хотел бы, чтобы отдельные специалисты из компании Deutsche Bahn приобщились к управлению УЗ, и сейчас идут поиски таких возможностей. Среди преимуществ такого партнерства назвал инвестиции, которые могут прийти в Украину из-за сотрудничества с авторитетной компанией.

Для Deutsche Bahn также есть своя выгода в Украине - перспектива построения пути из Германии в Китай и непосредственный заработок.

Напомним, что 5 февраля в Киеве был подписан Меморандум о взаимопонимании относительно стратегического партнерства по развитию УЗ между немецкой компанией и украинским правительством.

Ранее, 22 января, во время Всемирного экономического форума в Давосе Украина и Deutsche Bahn подписали Меморандум о взаимопонимании.

Через некоторое время Алексей Гончарук заявил о планах передать УЗ в управление немецкой компании на 10 лет, но Deutsche Bahn опровергла эту информацию.

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Приватизация, Укрзализныця, Deutsche Bahn, Алексей Гончарук.
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