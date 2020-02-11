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Нацбанк в этом году проведет стресс-тестирование банков: список

Нацбанк в этом году проведет стресс-тестирование банков: список
09:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: НБУ via Flickr

Новости Бизнеса:На эти финучреждения приходится 44% активов банковской системы.

Национальный банк Украины в 2020 году проведет стресс-тестирование 16 банков, на которые приходится 44% активов банковской системы.

Как сообщается на сайте НБУ, в этот перечень входят "Ощадбанк", "Альфа-Банк", "Укрэксимбанк", ПУМБ, "Универсал Банк", "Пивденный", "ТАСкомбанк", "Мегабанк", "А-Банк", "Сбербанк", "Банк Кредит Днепр", "Восток", "МТБ Банк", "Банк инвестиций и сбережений", "Правэкс-Банк", "Форвард". Как пояснили в НБУ, регулятор исключил из перечня 25 крупнейших банков те финучреждения, которые по результатам стресс-тестирования дважды подряд - в 2018 и 2019 году - не нуждались в докапитализации. Также сообщается, что оценку устойчивости Нацбанк в 2020 году будет проводить в отношении всех банков, работающих в Украине, кроме "Расчетного центра", осуществляющего только расчетные операции.

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Как сообщалось, Национальный банк Украины по итогам проведенного стресс-теста крупнейших украинских банков оценил дополнительную потребность финучреждений в капитале от 35,2 млрд грн по базовому сценарию до 73,8 млрд грн по кризисному.

По информации НБУ, 85% от выявленной потребности приходится на пять банков, в том числе два госбанка, имеющих высокую долю неработающих активов на балансах и, как следствие, низкую операционную эффективность.

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НБУ, Нацбанк, Банки, Стресс-тестирование банков.
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