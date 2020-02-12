С начала 2020 года компания Boeing не получала заказов на самолеты

Новости Бизнеса:Американская компания Boeing в январе 2020 года не получила ни одного заказа на новые самолеты.

Американская компания Boeing объявила, что в январе 2020 года не получила ни одного заказа на новые самолеты.

Как сообщает kommersant со ссылкой на CNBC, по ранее заключенным договорам компания поставила 13 новых самолетов: шесть 787 Dreamliner, два 777, два 767 и три 737NG.

Конкурент Boeing - Airbus в январе получил заказы на 274 коммерческих самолета. В конце января компания Boeing отчиталась о финансовых показателях. За 2019 год чистый убыток компании составил $636 млн против чистой прибыли $10,5 млрд годом ранее.

Таким образом, корпорация впервые с 1997 года закончила год с убытком. Плохие результаты Boeing связаны с проблемами вокруг самолета 737 MAX, эксплуатация которого была приостановлена по всему миру в марте прошлого года после катастрофы с его участием. Компания сообщила, что эксплуатация самолета возобновится не ранее середины этого года.

Как известно, в конце января компания Boeing отчиталась о финансовых показателях. За 2019 год чистый убыток компании составил 636 миллионов долларов Boeing впервые за 23 года получила огромные убытки: причины . Это впервые с 1997 года компания завершила год с убытками.

Плохие результаты Boeing связаны с проблемами самолета 737 MAX. По всему миру его прекратили эксплуатировать в марте 2019 года. Это связано с рядом авиакатастроф самолета этой модели.