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В Boeing протестировали удаленное управление истребителями

В Boeing протестировали удаленное управление истребителями
02:12 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер

Новости технологии:В США прошли испытания системы удаленного управления истребителями.

Концерн Boeing вместе с ВМС США тестировал систему на палубных истребителях F/A-18E/F Super Hornet и самолетах радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler. Об этом говорится в сообщении концерна.

Несмотря на то, что испытания были демонстрационными — их основной целью было показать военным концепцию удаленного управления несколькими боевыми самолетами, в Boeing признали их успешными. Во время испытаний прошло четыре вылета, в ходе которых дистанционно управляемые самолеты совершили 21 задание.

При этом в дистанционно управляемых самолетах во время тестирования находились летчики, которые должны были перехватить управление в случае технических неполадок или если оператор потеряет контроль над аппаратом.

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Другие детали тестирования пока не раскрываются.

Возможность дистанционного управления является ключевым показателем разработки авиации шестого поколения. Ранее Boeing Australia провела тестирование возможности создания беспилотных ведомых для самолетов-истребителей.

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Boeing, Самолет, Истребитель, ВМС США.
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