В Boeing протестировали удаленное управление истребителями

Новости технологии:В США прошли испытания системы удаленного управления истребителями.

Концерн Boeing вместе с ВМС США тестировал систему на палубных истребителях F/A-18E/F Super Hornet и самолетах радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler. Об этом говорится в сообщении концерна.

Несмотря на то, что испытания были демонстрационными — их основной целью было показать военным концепцию удаленного управления несколькими боевыми самолетами, в Boeing признали их успешными. Во время испытаний прошло четыре вылета, в ходе которых дистанционно управляемые самолеты совершили 21 задание.

При этом в дистанционно управляемых самолетах во время тестирования находились летчики, которые должны были перехватить управление в случае технических неполадок или если оператор потеряет контроль над аппаратом.

Другие детали тестирования пока не раскрываются.

Возможность дистанционного управления является ключевым показателем разработки авиации шестого поколения. Ранее Boeing Australia провела тестирование возможности создания беспилотных ведомых для самолетов-истребителей.