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Украинка приняла роды на борту самолета, который летел в Бангкок

Украинка приняла роды на борту самолета, который летел в Бангкок
13:06 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Киевлянка Елена Федченко приняла роды у гражданки Таиланда на борту самолета, который летел в Бангкок.

На борту самолета рейсом "Доха-Бангкок" киевлянка Елена Федченко приняла роды у гражданки Таиланда.

"Приняла роды на борту самолета Доха-Бангкок. Мальчик, мама тайка. Наш самолет сел в Калькутте, ждем скорую. Но мама и ребенок здоровы! Стресс, счастье и буря эмоций! Спасибо кафедре акушерства и гинекологии №3 КМИ Богомольца. Вспомнила все за одну минуту", - поделилась Елена на своей странице в Фейсбуке.

Женщина добавила, что беременная пассажирка скрыла от сотрудников аэропорта критический срок беременности, при котором перелеты уже запрещены. Подруга медика, которая летела тем же рейсом, добавила, что на высоте 8 тысяч метров пилот через громкоговоритель начал спрашивать у пассажиров: "Есть ли на борту врач, это срочно!".

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После экстренной посадки в Калькутте самолет простоял около двух часов. Также подруга героини отметила, что далеко не все пассажиры отреагировали с добром на такое событие. Много было недовольных, которые не хотели ждать скорую, пока роженицу заберут, жаловались на испорченный событием отпуск и жаловались, что им не дают спать крики.

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Самолет, Роды, Бангкок, Доха-Бангкок.
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