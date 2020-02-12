Без опозданий: рейтинг самых пунктуальных авиаперевозчиков января 2020

Новости Бизнеса:Мининфраструктуры назвало самые пунктуальные авиакомпании января текущего года.

Украинские авиакомпании в январе 2020 года выполнили без опозданий 85,9% рейсов из украинских аэропортов, иностранные – 86,6%.

Об этом свидетельствует рейтинг пунктуальности, который обнародован на сайте Министерства инфраструктуры Украины.

"85,9% рейсов украинских и 86,6% иностранных авиакомпаний выполнены своевременно", – говорится в сообщении.

Среди украинских авиаперевозчиков пунктуальными были авиакомпании "Мотор-Сич" (93,4% рейсов выполнено своевременно), "Международные авиалинии Украины" (91%), "Роза ветров" (88,4%), "ЯнЭйр" (80%).

Среди иностранных четыре авиакомпании выполнили 100% рейсов своевременно: Alitalia, Georgian Airways, Scandinavian Airlines, Aegean Airlines.

Всего, по данным Мининфраструктуры, в январе отечественные авиакомпании из аэропортов Украины осуществили 3378 рейсов, иностранные – 2968.

Как известно, отечественные авиакомпании в декабре 2019 года выполнили без опозданий 85,2% рейсов из украинских аэропортов, иностранные – 78%.