Скачать
Среда, 12.02.2020
Кабмин подготовил промежуточный отчет правительства
Кабмин подготовил промежуточный отчет правительства
Правительство открыло реестры органической продукции
Правительство открыло реестры органической продукции
Свитолина вышла во второй раунд турнира в Хуахине
Свитолина вышла во второй раунд турнира в Хуахине
Вкусные блюда на День святого Валентина 2020: интересные идеи для завтрака
Блюда на День святого Валентина (Фото)

Без опозданий: рейтинг самых пунктуальных авиаперевозчиков января 2020

Смотрите фото (3)
Без опозданий: рейтинг самых пунктуальных авиаперевозчиков января 2020
15:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Мининфраструктуры назвало самые пунктуальные авиакомпании января текущего года.

Украинские авиакомпании в январе 2020 года выполнили без опозданий 85,9% рейсов из украинских аэропортов, иностранные – 86,6%.

Об этом свидетельствует рейтинг пунктуальности, который обнародован на сайте Министерства инфраструктуры Украины.

"85,9% рейсов украинских и 86,6% иностранных авиакомпаний выполнены своевременно", – говорится в сообщении.

Среди украинских авиаперевозчиков пунктуальными были авиакомпании "Мотор-Сич" (93,4% рейсов выполнено своевременно), "Международные авиалинии Украины" (91%), "Роза ветров" (88,4%), "ЯнЭйр" (80%).

Среди иностранных четыре авиакомпании выполнили 100% рейсов своевременно: Alitalia, Georgian Airways, Scandinavian Airlines, Aegean Airlines.

Популярная авиакомпания меняет правила перевозки животных в салоне

Всего, по данным Мининфраструктуры, в январе отечественные авиакомпании из аэропортов Украины осуществили 3378 рейсов, иностранные – 2968.

Как известно, отечественные авиакомпании в декабре 2019 года выполнили без опозданий 85,2% рейсов из украинских аэропортов, иностранные – 78%.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Мининфраструктуры, МАУ, Мотор Сич, Авиакомпания, Alitalia, Роза ветров, Georgian Airways, Scandinavian Airlines, ЯнЭйр, Aegean Airlines.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Самые полезные продукты питания, которые нужно покупать каждую неделю
02 Верхняя одежда на весну: модные фасоны ветровок 2020 (Фото)
03 Лучшие продукты для здорового ночного перекуса
04 "Воскрешенные" гены пролили свет на причины вымирания мамонтов
05 Итоги дня 11 февраля: увольнение Богдана и разговор Зеленского с Меркель
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине увеличилось количество погибших на производстве
В Украине увеличилось количество погибших на производстве
В Украине появилось Агентство по управлению госдолгом
В Украине появилось Агентство по управлению госдолгом
В Украине вырос &quot;индекс счастья&quot;
В Украине вырос "индекс счастья"
&quot;Я буду искать силы&quot;: онкобольная Шеннен Доэрти поделилась своими чувствами
"Я буду искать силы": онкобольная Шеннен Доэрти поделилась своими чувствами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь