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Круглая сума: в Nissan готовят иск к экс-главе компании

Круглая сума: в Nissan готовят иск к экс-главе компании
22:00 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:Карлос Гон заплатит компании Nissan около $90 миллионов, если так решит суд.

Японская компания Nissan подала гражданский иск против экс-главы Карлоса Гона на сумму в около 90 миллионов долларов США за "годы мошеннической деятельности".

Об этом сообщает AFP.

"Японский автопроизводитель Nissan в среду подал гражданский иск в суд на сумму в около 90 милллионов долларов против экс-главы Карлоса Гона за" годы мошеннической деятельности и уступки в должности ", - говорится в сообщении.

В компании заявили, что сумма в иске была рассчитана на базе всех убытков, которые Гон нанес компании из-за "коррупционных действий".

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Представители Nissan также не исключают, что сумма иска может увеличиться после того, как Гон, находясь уже в Ливане, на брифинге сделал несколько "безосновательных и клеветнических заявлений".

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Суд, Nissan, Автопроизводитель, Карлос Гон.
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