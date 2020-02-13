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Крупнейший мировой портовый оператор заходит в Украину

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Крупнейший мировой портовый оператор заходит в Украину
11:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Один из крупнейших портовых операторов мира, DP World, объявил о намерении приобрести контроль в Контейнерном терминале ТИС.

Один из мировых лидеров портовой отрасли, глобальный оператор DP World, приобретает 51% акций Контейнерного  терминала ТИС (порт "Пивденный", Одесская область).  Об этом сообщает пресс-служба ТИС.

Сделку реализовала инвестиционная компания SD Capital. 

Совладелец ТИС и партнер SD Capital Андрей Ставницер называет это слияние одной из пяти крупнейших прямых M&A от иностранного инвестора, совершавшихся в украинской инфраструктурной отрасли. 

Он также рассказал, что DP World  внедрит в работу терминала инновации, IT-решения и свою глобальную экспертизу. 

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"Контейнерному терминалу наше партнерство даст возможность сосредоточиться на оттачивании качества предоставляемых услуг, сфокусироваться на интермодальности и развитии Индустриального парка", –  прокомментировал Ставницер. 

Филипп Грушко, партнер SD Capital, заявил, что это слияние окажет критически важное влияние на украинский логистический сектор. 

"Страна, в которой есть DP World, – важный игрок на мировом рынке морских перевозок и глобальной торговли. Преимущества этой сделки почувствуют не только ее непосредственные участники, но и вся страна. Это знак качества для инвестиционного климата страны, и опора для дальнейшего роста", – заявил Грушко.

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Среди первоочередных планов DP World – внедрение в работу ТИС-КТ новейших IT-решений и глобальной экспертизы группы, фокус на интермодальном сегменте грузоперевозок, усиление команды терминала лучшими специалистами со всего мира, развитие на собственных, уже выкупленных ТИС землях  индустриального парка по примеру крупнейшей свободной экономической зоны Jebel Ali Free Zone.

DP World – один из крупнейших портовых операторов мира. В 2019 году суммарно обработал 71,2 млн TEU (для сравнения: контейнерооборот всех украинских портов за прошлый год составил немногим более 1 млн TEU – ред.). Контейнерный терминал ТИС – один из крупнейших и самый динамичный контейнерный терминал в Украине. В 2019 году его контейнерооборот увеличился на 75%. Одним из первых среди украинских портов начал развивать регулярные перевозки контейнерных грузов блок-поездами.

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Одесская область, Порт, ТИС, DP World, Порт Пивденный.
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