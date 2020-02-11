Укрзализныця объявила конкурс на должность главы правления

Новости Бизнеса:Набсовет "Укрзализныци" дал старт конкурсу на должность главы правления компании.

Наблюдательный совет "Укрзализныци" принял решение об официальном начале процесса конкурсного отбора на должность главы правления компании. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что для помощи в выполнении этой задачи наблюдательный совет "Укрзализныци" привлек ведущую международную компанию по подбору управленческого персонала Boyden.

"Отбор будет осуществляться путем проведения открытого и независимого конкурса, который не оставит никакой возможности для внешнего воздействия.

Победителя конкурса будут выбирать по следующим критериям: высокий уровень компетенции, способность вести "Укрзализныцю" вперед, учитывая существующие и, что не менее важно, будущие вызовы, с которыми будет сталкиваться компания в процессе трансформации в свободного от коррупции, конкурентного по затратам, эффективного оператора, руководствуясь принципами коллегиальности и сотрудничества с соблюдением лучших принципов и практик корпоративного управления", - заявил председатель наблюдательного совета Шевки Аджунер.

Напомним, Кабинет министров уволил главу акционерной компании "Укрзализныця" Евгения Кравцова.