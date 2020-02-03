Скачать
Понедельник, 03.02.2020
Украинцам стали чаще отказывать во въезде в ЕС: названы причины
Украинцам стали чаще отказывать во въезде в ЕС: названы причины
В Киеве проходит встреча Зеленского и Эрдогана: онлайн
В Киеве проходит встреча Зеленского и Эрдогана: онлайн
Михайлюк помог Детройту одолеть Денвер, набрав 13 очков (Видео)
Михайлюк помог Детройту одолеть Денвер, набрав 13 очков (Видео)
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 4 февраля
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 4 февраля

В Укрзализныци назвали самые популярные рейсы по Украине

В Укрзализныци назвали самые популярные рейсы по Украине
11:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: УЗ

Новости Украины:Наиболее популярным внутренним железнодорожным сообщением в 2019 году стал рейс Киев-Харьков.

Самым популярным внутренним рейсом в Украине стал маршрут Киев-Харьков, билеты на который в 2019 году приобрели 1,7 миллиона пассажиров.

Как сообщает пресс-служба Укрзализныци. Самым популярным в 2019 году стал маршрут Киев-Перемышль.

В ТОП-5 также вошли рейсы Киев-Львов (1,6 млн пассажиров), Киев-Днепр (1,3 млн), Киев-Винница (1,1 млн) и Киев-Одесса (0,9 млн).

Как сообщалось, в 2018 году чистая прибыль АТ "Укрзализныця" составил 203,9 млн грн, что на 80% больше, чем в 2017 году.

В течение 2019 года Укрзализныця перевезла из Украины в страны Европейского Союза и в обратном направлении 942,1 тыс. пассажиров, что почти на 15% больше, чем в 2018 году.

В прошлом году больше половины железнодорожных билетов продали онлайн

Самым популярным украинско-европейским маршрутом стал Киев — Перемышль — Киев. Поездами №715/716 и №705/706, которые курсируют на этом направлении, в прошлом году путешествовали более 482 тыс. пассажиров.

Напомним, убытки Укрзализныци в пассажирском секторе по результатам 2019 года могут превысить 12 миллиардов гривен.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Укрзализныця, Рейсы, Поезда, Киев-Харьков, Киев-Перемышль.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Деньги очень дорогие": Гончарук назвал "одну из главных проблем нашей экономики"
02 BMW показала самые дешевые бензиновые седаны (Фото)
03 Модные советы от Андре Тана: какие вещи помогут скрыть лишние килограммы (Видео)
04 Авиакатастрофа МАУ: Иран и Украина не сошлись в вопросе размера компенсаций
05 Уменьшение числа нардепов и пропорциональная система выборов: что будет рассматривать Рада на новой пленарной неделе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине стартует регистрация на ВНО
В Украине стартует регистрация на ВНО
Укрнафта и Укртрансгаз подписали мировое соглашение
Укрнафта и Укртрансгаз подписали мировое соглашение
Прогноз на февраль: чем удивит последний месяц зимы
Прогноз на февраль: чем удивит последний месяц зимы
Том Фелтон попросился на роль Джеймса Бонда
Том Фелтон попросился на роль Джеймса Бонда
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь