В Укрзализныци назвали самые популярные рейсы по Украине

Новости Украины:Наиболее популярным внутренним железнодорожным сообщением в 2019 году стал рейс Киев-Харьков.

Самым популярным внутренним рейсом в Украине стал маршрут Киев-Харьков, билеты на который в 2019 году приобрели 1,7 миллиона пассажиров.

Как сообщает пресс-служба Укрзализныци. Самым популярным в 2019 году стал маршрут Киев-Перемышль.

В ТОП-5 также вошли рейсы Киев-Львов (1,6 млн пассажиров), Киев-Днепр (1,3 млн), Киев-Винница (1,1 млн) и Киев-Одесса (0,9 млн).

Как сообщалось, в 2018 году чистая прибыль АТ "Укрзализныця" составил 203,9 млн грн, что на 80% больше, чем в 2017 году.

В течение 2019 года Укрзализныця перевезла из Украины в страны Европейского Союза и в обратном направлении 942,1 тыс. пассажиров, что почти на 15% больше, чем в 2018 году.

Самым популярным украинско-европейским маршрутом стал Киев — Перемышль — Киев. Поездами №715/716 и №705/706, которые курсируют на этом направлении, в прошлом году путешествовали более 482 тыс. пассажиров.

Напомним, убытки Укрзализныци в пассажирском секторе по результатам 2019 года могут превысить 12 миллиардов гривен.