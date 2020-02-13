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Укрпочта приостановила отправку посылок в Китай

Укрпочта приостановила отправку посылок в Китай
11:59 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:АО "Укрпочта" временно прекратило отправлять все виды посилок в Китай.

Как говорится в сообщении на сайте предприятия, данная ситуация возникла из-за значительного сокращения рейсов в Китай большинством авиакомпаний из-за вспышки коронавируса.

"Никаких запретов со стороны Национальной почты Китая в настоящее время нет. Однако, в связи со значительным сокращением большинством авиакомпаний рейсов в Китай на неопределенный срок, прием всех видов отправлений в Китай временно приостановлен. Все отправления, принятые до 11 февраля, будут доставлены, однако общие сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены", - говорится в сообщении.

Кроме того, в "Укрпочте" предупредили, что посылки из Китая в Украину могут прибывать со значительным опозданием.

"Из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний, сроки транзита почты в Украину могут быть увеличены", - пояснили в "Укрпочте". "Национальная почта Китая и другие логистические партнеры, которые осуществляют доставку из этой страны в Украину, не имеют никаких запретов от ВОЗ и Всемирного почтового союза на вывоз почты из Китая", - добавили там.

Коронавирус в Китае: количество заболевших резко выросло

Как сообщалось, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая. ВОЗ дала новому коронавирусу название COVID-19.

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Китай, Укрпочта, Посылки, Коронавирус, Covid-19.
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