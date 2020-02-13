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Wizz Air назвал причины приостановки полетов из Одессы

Wizz Air назвал причины приостановки полетов из Одессы
13:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Выполнение рейсов приостанавливается на период до 5 июня.

Венгерская авиакомпания Wizz Air приостановит полеты из Одессы с 26 марта по 5 июня 2020 года в связи с ремонтом в аэропорту. Об этом сообщается на сайте одесского аэропорта.

"Мы постоянно работаем над развитием нашего аэропорта и хотим сделать для вас как можно более современный комплекс. Для этого нам необходимо завершить выполнение работ по строительству, которые будут проводиться весной. К сожалению, на этот период авиакомпания Wizz Air решила приостановить выполнение полетов с 26 марта по 5 июня", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, на зимний сезон 2019/2020 авиакомпании Wizz Air Hungary предоставлены разрешения на выполнение регулярных международных рейсов в 13 стран, что является крупнейшей сетью маршрутов среди иностранных авиаперевозчиков, которые выполняют регулярные рейсы в/из Украины.

В аэропорту Харькова усилили контроль из-за коронавируса

10 февраля Министерство инфраструктуры Украины предложило крупнейшему лоукост-авиаперевозчику в Центральной и Восточной Европе венгерской авиакомпании Wizz Air активизировать диалог по ее выходу на украинский рынок внутренних авиационных перевозок.

Лоукост-авиакомпания Wizz Air выполняет рейсы по более чем 600 маршрутам с 28 баз, соединяя 141 направление в 44 странах. Флот авиакомпании состоит из самолетов Airbus A320 и Airbus A321. Персонал компании – около 3500 человек.

Напомним, Задержанные в аэропорту Харькова граждане Таджикистана прошли подготовку в лагерях ИГИЛ и воевали в Сирии.

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Одесса, Wizz Air, Одесский аэропорт.
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