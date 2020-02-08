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В аэропорту Харькова усилили контроль из-за коронавируса

В аэропорту Харькова усилили контроль из-за коронавируса
14:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Харьковская область обеспечена всем необходимым для выявления и лечения коронавируса.

В аэропорту Харькова и на таможенном пункте пропуска "Гаптовка" усилили проверку в связи с распространением нового коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной государственной администрации.

По словам главы Харьковской ОГА Алексея Кучера, на данный момент Харьковская область обеспечена всем необходимым для выявления и лечения больных коронавирусом. "Дополнительно выделены средства в размере 600 тыс. грн, из них 100 тыс. - на тестовые системы для диагностики. Усилена проверка на "Гоптовке", в аэропорту.

Дополнительно проведено обучение сотрудников тех учреждений, которые должны определять людей с соответствующими симптомами", - сообщил Кучер.

Минздрав: В Украине коронавируса нет

Также он отметил, что на данный момент ни одного случая коронавируса в области не было зафиксировано. Напомним, ранее сообщалось, что в Украине установил временные ограничения для лиц, которые прибыли из китайской провинции Хубэй из-за коронавируса.

В частности, такие лица будут изолироваться на период 14 дней в специальные учреждения. Всемирная организация здравоохранения передала Украине первые тест-системы для выявления коронавируса. Результаты проб, взятых с помощью тест-системы, будут известны в течение 5-7 часов.

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Китай, Минздрав, Эпидемия, Гоптовка, Аэропорт Харькова, Коронавирус.
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