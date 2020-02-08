Минздрав: В Украине коронавируса нет

Новости Украины:В Минздраве привели актуальные данные относительно ситуации с коронавирусом в Украине и мире.

По состоянию на 8 февраля 2020 в мире зарегистрировано 34 909 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них 724 летальных.

Об этом сообщает Минздрав Украины.

"В Украине ни одного лабораторно-подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано", - сказано в сообщении.

В МОЗ также сообщили, что вчера премьер-министр Украины провел селекторное совещание с руководителями областных государственных администраций. Участники проанализировали готовность систем гражданской защиты к реагированию в случае занесения острой респираторной болезни, вызванной короновирусом 2019-nCoV в Украине.

Также в Минздраве Украины состоялось очередное заседание оперативного штаба, на котором рассмотрели актуальные вопросы выполнения Национального плана противоэпидемических мер реагирования на распространение новой коронавирусной инфекции.