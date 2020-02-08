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Более смертоносная эпидемия: В Китае сравнили современный коронавирус с его предшественником

Более смертоносная эпидемия: В Китае сравнили современный коронавирус с его предшественником
12:13 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:По данным ученых, новая эпидемия коронавируса будет более смертоносной, чем его более ранняя версия.

Предполагается, что новая эпидемия коронавируса 2019-nCoV, наверняка станет более смертоносной, чем атипичная пневмония, которую впервые зафиксировали в Китае в 2002 году.

Об этом сообщает Reuters.

"Новая эпидемия коронавируса в материковом Китае почти наверняка станет более смертоносной, чем атипичная пневмония (также коронавирус), после того, как в субботу, число погибших превысило 700, а эксперты в области здравоохранения предупредили о нехватке масок", — пишут в издании. 

Жертвами нового коронавируса стали уже более 700 человек

По словам китайских чиновников, число инфицированных в китайской провинции Хубэй, эпицентре вспышки, выросло в пятницу, по сравнению с днем ранее, в то время как до этого наблюдалось снижения заболеваемости несколько дней подряд. Именно данный факт мешает спрогнозировать пик эпидемии.

В издании отмечают, что во время вспышки атипичной пневмонии в период с ноября 2002 года по июль 2003 года в мире умерло 774 человека, в то время как число зарегистрированных случаев составило 8 098, что предполагает гораздо более низкую скорость передачи, чем у нового коронавируса, но более высокую смертность. После того, как Китай зафиксировал свое первое ежедневное снижение числа новых инфекций в четверг, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что еще слишком рано говорить о том, достигла ли вспышка своего пика. 

"Трудно сказать, насколько смертельной является эта новая коронавирусная инфекция, то есть какая доля людей с инфекцией, в конечном итоге, умрет от нее. Несмотря на то, что общая смертность, по-видимому, составляет около 2%, вероятно, есть много инфицированных людей, которые не были еще проверены ... Мы, вероятно, еще некоторое время не узнаем реальный уровень смертности", — рассказал изданию эксперт по инфекционным заболеваниям в университете Монаш в Мельбурне, профессор Аллен Ченг.

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Китай, Заболевание, Заражение, Хубэй, Коронавирус.
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