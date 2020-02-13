Куда чаще всего ездили украинцы: топ-5 популярных поездов в 2019 году

Новости Бизнеса:Укрзализныця назвала самые популярные поезда в прошлом году.

В Укрзализныце назвали пять поездов внутреннего сообщения, которыми воспользовались больше всего пассажиров в 2019 году.

Соответствующую инфографику пресс-служба АО "Укрзализныця" опубликовала в Facebook.

Так, в 2019 году наибольшее количество пассажиров — 1,17 млн — воспользовалось поездом № 45/46 Ужгород — Лисичанск.

На втором месте по популярности поезд №137/138 Хмельницкий — Лисичанск, им воспользовались 1,04 млн пассажиров. Третье место занял поезд 121/122 Николаев — Ривне, им в 2019 году путешествовали 816 тыс. пассажиров.

Также в пятерку самых популярных поездов внутреннего сообщения вошли №69/70 Мариуполь — Львов (808 тыс. пассажиров) и №141/142 Львов — Бахмут (777 тыс. пассажиров).