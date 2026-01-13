Лобода устроила в Таиланде "шабаш" для российской магнатки: сколько она заработала (фото, видео)

Певица в своем выступлении обратилась лично к имениннице

Украинская певица Светлана Лобода, которая после начала полномасштабной войны выехала из России и заявила о поддержке Украины, продолжает выступать для российских деятелей. В российских СМИ и телеграмм-каналах распространилась информация, что в этот раз артистка спела на дне рождения российской бизнесвумен Елены Дробиной, которая является гендиректором угольной компании "Разрез Южный".

Отметим, что видео с этого праздника на Пхукете в Таиланде опубликовал в соцсети глава российского Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он заявил, что в ролике показано, как Лобода выступает на корпоративе в честь дня рождения некой "Елены Александровны".

На это видео отреагировала российская певица-пропагандистка Вика Цыганова. Именно она утверждает, что Лобода пела на дне рождения Елены Дробиной. Артистка даже добавила скриншот, который подтверждает, что у бизнесвумен день рождения 11 января.

Елена Дробина, для которой пела Лобода на Пхукете

Как заявил российский продюсер Сергей Дворцов в комментарии изданию Газета.Ru, Светлана Лобода могла заработать около 15 млн рублей на выступлении у Дробиной на Пхукете. При этом он отмечает, что это вдвое меньше, чем певица запрашивала ранее.

Сама Светлана Лобода пока никак не отреагировала на хейт в соцсетях. Однако в ее Instagram 5 дней назад появилась публикация из Пхукета — там она давала концерт и показала фото с него в своем посте.

"Телеграф" пробовал связаться с пресс-службой певицы в Украине, чтобы опровергнуть или подтвердить выступление Лободы для российской бизнесвумен. Однако на телефонные звонки там не отвечают, как и на сообщения.

