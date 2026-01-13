Лобода влаштувала у Таїланді "шабаш" для російської магнатки: скільки вона заробила (фото, відео)

Співачка у своєму виступі звернулася особисто до іменинниці

Українська співачка Світлана Лобода, яка після початку повномасштабної війни виїхала з Росії та заявила про підтримку України, продовжує виступати для російських діячів. У російських ЗМІ та телеграм-каналах поширилася інформація, що цього разу артистка заспівала на дні народження російської бізнес-вумен Олени Дробіної, яка є гендиректоркою вугільної компанії "Розріз Південний".

Зазначимо, що відео з цього свята на Пхукеті в Таїланді опублікував у соцмережі голова російського Федерального проекту з безпеки та боротьби з корупцією Віталій Бородін. Він заявив, що у ролику показано, як Лобода виступає на корпоративі на честь дня народження деякої "Олени Олександрівни".

На це відео відреагувала російська співачка-пропагандистка Віка Циганова. Саме вона стверджує, що Лобода співала на дні народження Олени Дробіної. Артистка навіть додала скріншот, який підтверджує, що бізнесвумен має день народження 11 січня.

Олена Дробіна, для якої співала Лобода на Пхукеті

Як заявив російський продюсер Сергій Дворцов у коментарі виданню Газета.Ru, Світлана Лобода могла заробити близько 15 млн рублів на виступі у Дробіної на Пхукеті. При цьому він зазначає, що це вдвічі менше, ніж співачка вимагала раніше.

Сама Світлана Лобода поки що ніяк не відреагувала на хейт у соцмережах. Однак в її Instagram 5 днів тому з’явилася публікація з Пхукета – там вона давала концерт та показала фото з нього у своєму посту.

"Телеграф" намагався зв’язатися з прес-службою співачки в Україні, щоб спростувати чи підтвердити виступ Лободи для російської бізнес-вумен. Однак на телефонні дзвінки там не відповідають, як і повідомлення.

