У мережі запідозрили Решетніка у присвоєнні 80 тисяч донатів на армію: телеведучий відповів на звинувачення
У мережі новий скандал із телеведучим СТБ
Григорій Решетнік, який нещодавно оскандалився дисертацією по "Холостяку", потрапив у новий скандал. Наразі у мережі обговорюють, куди зникли 80 тисяч гривень донатів, які збирав телеведучий на армію.
У соцмережі Threads почалося бурхливе обговорення того, що Решетнік нібито міг присвоїти гроші зі зборів на ЗСУ. Телеведучий вирішив відповісти на звинувачення та опублікував у цій же соцмережі фото та відео нібито доказів того, що кошти пішли на придбання автомобіля для військової частини А 4076.
Збір був закритий для Військової частини А 4076 (241 ОБр ТРО ЗСУ), яка веде оборону країни на Запорізькому напрямку та стримує ворога в районі міста Енергодар.
Він також додав відео, зняте літом минулого року, на якому передає автомобіль військовим. Є в пості телеведучого й скріншот листування, в якому обговорювалися донати на це авто.
Перше звернення від військових було 80 000 грн. На момент переказу грошей ця сума зменшилася на 2 тис. грн., тому збір було закрито на суму 78 тис. грн. Інші 2 тис. грн залишилися на карті, відкритій для потреб ЗСУ. На сьогодні 6.01.26 залишок коштів складає: Банка 199 822.52 грн, Карта потреб ЗСУ 5503.33 грн.
Однак після цього поста телеведучого дискусія про гроші продовжилася в коментарях. Користувачі не розуміють, що це за відео, зняте влітку, причому тут Енергодар, який окупований з самого початку російського вторгнення.
Ось що пишуть українці у коментарях:
- Гриша, чи ви дурень, чи нас тримаєте за дурнів. Автомобіль придбано влітку, але гроші виводяться зараз, кому і як переданий — до кінця незрозуміло. Чеки не показано, запиту немає.
- Чи можна отримати запит від бригади? Доки купівлі автомобіля та номерні знаки? Витяг із банку стосовно цієї банки? Що означає ЗСУ? Є конкретні запити та напрямки. Як людина, яка перевозила ці корчі на постійній основі, дуже багато питань.
- Велике прохання: не підписувати транзакцію "Решетнік фемілі", це не ваш особистий донат, а акумульовані донати на банку для ЗСУ.
- Його просто питали, куди поділися кошти за цей збір, тому цей пост і зробив як пояснення.
- Це ще більш зашкварно. Якийсь мізерний збір ледве закрили влітку, і навіть не прозвітували.
- "Стримує ворога в районі Енергодару" — це сильно, звісно. Ну, може розраховано, що тільки місцеві розуміють, що це нереально вже 4 роки.
- Гроші зі збору зникли у грудні. Машина явно видана не грудні. Ви або сам ідіот, або думаєте, що ми ідіоти. Але ми — ні.
