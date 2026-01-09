У мережі запідозрили Решетніка у присвоєнні 80 тисяч донатів на армію: телеведучий відповів на звинувачення

У мережі новий скандал із телеведучим СТБ

Григорій Решетнік, який нещодавно оскандалився дисертацією по "Холостяку", потрапив у новий скандал. Наразі у мережі обговорюють, куди зникли 80 тисяч гривень донатів, які збирав телеведучий на армію.

У соцмережі Threads почалося бурхливе обговорення того, що Решетнік нібито міг присвоїти гроші зі зборів на ЗСУ. Телеведучий вирішив відповісти на звинувачення та опублікував у цій же соцмережі фото та відео нібито доказів того, що кошти пішли на придбання автомобіля для військової частини А 4076.

Збір був закритий для Військової частини А 4076 (241 ОБр ТРО ЗСУ), яка веде оборону країни на Запорізькому напрямку та стримує ворога в районі міста Енергодар. написав Григорій Решетнік

Він також додав відео, зняте літом минулого року, на якому передає автомобіль військовим. Є в пості телеведучого й скріншот листування, в якому обговорювалися донати на це авто.

Перше звернення від військових було 80 000 грн. На момент переказу грошей ця сума зменшилася на 2 тис. грн., тому збір було закрито на суму 78 тис. грн. Інші 2 тис. грн залишилися на карті, відкритій для потреб ЗСУ. На сьогодні 6.01.26 залишок коштів складає: Банка 199 822.52 грн, Карта потреб ЗСУ 5503.33 грн. Григорій Решетнік

Однак після цього поста телеведучого дискусія про гроші продовжилася в коментарях. Користувачі не розуміють, що це за відео, зняте влітку, причому тут Енергодар, який окупований з самого початку російського вторгнення.

Ось що пишуть українці у коментарях:

Гриша, чи ви дурень, чи нас тримаєте за дурнів. Автомобіль придбано влітку, але гроші виводяться зараз, кому і як переданий — до кінця незрозуміло. Чеки не показано, запиту немає.

Чи можна отримати запит від бригади? Доки купівлі автомобіля та номерні знаки? Витяг із банку стосовно цієї банки? Що означає ЗСУ? Є конкретні запити та напрямки. Як людина, яка перевозила ці корчі на постійній основі, дуже багато питань.

Велике прохання: не підписувати транзакцію "Решетнік фемілі", це не ваш особистий донат, а акумульовані донати на банку для ЗСУ.

Його просто питали, куди поділися кошти за цей збір, тому цей пост і зробив як пояснення.

Це ще більш зашкварно. Якийсь мізерний збір ледве закрили влітку, і навіть не прозвітували.

"Стримує ворога в районі Енергодару" — це сильно, звісно. Ну, може розраховано, що тільки місцеві розуміють, що це нереально вже 4 роки.

Гроші зі збору зникли у грудні. Машина явно видана не грудні. Ви або сам ідіот, або думаєте, що ми ідіоти. Але ми — ні.

