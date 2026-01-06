Решетник став доктором наук завдяки "Холостяку": як йому це вдалося і звідки на шоу російський слід

Решетнік розкрив секрети популярності "Холостяка"

Поки глядачі сперечаються, чи "ред флег" Тарас Цимбалюк, Григорій Решетнік пішов далі. Ведучий шоу "Холостяк" захистив дисертацію, присвячену цьому ж реаліті. Тепер це не просто троянди, побачення і хайп після проєкту, а й відповідь на питання, чому країна вже 16 років спостерігає й обговорює, як люди закохуються під камерами.

Що варто знати

Григорій Решетнік став доктором філософії, захистивши дисертацію на тему "Реаліті-шоу "Холостяк" як феномен аудіовізуальної культури"

Успіх проєкту телеведучий у своїй роботі пояснив поєднанням реальних емоцій і специфічного монтажу

На шоу є російський слід

У своїй роботі Решетнік пропонує дивитися на реаліті-шоу ширше, ніж на легкий телевізійний жанр. "Холостяк", за його логікою, — щось між документалістикою, ігровим кіно та віртуальною реальністю. Тут немає класичного сценарію, але є емоції, приватне життя і монтаж, який із хаосу робить історію. Саме така "напівдокументальність", як стверджує автор, і тримає глядача біля екрана.

Григорій Решетнік. Фото: instagram.com/grisha_reshetnik/

Окремо у дисертації дісталося тим, хто розбирає реаліті-шоу, ніби це звичайний серіал або книжка. За логікою автора, такий підхід не працює. Бо "Холостяк" не пишеться за сценарієм від першої до останньої сцени. Його "створюють" у процесі. Під час знімань, у конфліктах між учасниками і вже потім — на монтажі. Реальність тут — не просто фон, а інструмент, який продає шоу. А головний ресурс — емоції: сльози, ревнощі, закоханість і драми.

Ще одна важлива думка — "Холостяк" не суто українська історія. Це частина великого міжнародного формату, що прийшов з американської культури побачень і телевізійних "мильних опер". Саме тому в шоу з’являється постійна армія фанатів. Решетнік називає її "нацією холостяків" — за прикладом американської Bachelor Nation. По суті, це спільнота людей, які щосезону дивляться шоу, роблять меми, обговорюють фавориток і перетворюють телепроєкт на щорічну традицію. Майже як серіал, але з трояндами, живими емоціями і вболіваннями за свою фаворитку.

У своїй дисертації Решетнік не заперечує, що український "Холостяк" формувався через західний формат із чіткими правилами гри і багаторічний вплив російського телебачення. Кохання в шоу часто виглядає як щось, що треба довести — красивими побаченнями, подорожами, подарунками й загальним рівнем життя. А популярність проєкту тримається на знайомих образах учасниць — глядачі швидко розуміють, хто тут "романтична", хто "скандальна", а хто "та сама хороша дівчина".

Учасниці шоу "Холостяк 14" Ірина, Надін і Анастасія. Фото: instagram.com/holostyakstb/

Після 24 лютого 2022 року "Холостяк" помітно змінився, за спостереженнями Решетніка. Як йдеться у дисертації, в шоу тепер менше блиску й казковості, більше реальних історій і чутливості до того, що відбувається в країні. Учасники з бойовим досвідом, зокрема ветеран Олександр "Терен", змістили акцент із красивої любовної історії "в телевізорі" на теми сили, гідності та надії.

Григорій Решетнік та Олександр "Терен". Фото: instagram.com/holostyakstb/

