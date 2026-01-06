Рус

Решетник став доктором наук завдяки "Холостяку": як йому це вдалося і звідки на шоу російський слід

Наталія Дума
Новина оновлена 06 січня 2026, 16:56
Григорій Решетнік, Олександр "Терен" і Тарас Цимбалюк. Фото Колаж Телеграфу

Решетнік розкрив секрети популярності "Холостяка"

Поки глядачі сперечаються, чи "ред флег" Тарас Цимбалюк, Григорій Решетнік пішов далі. Ведучий шоу "Холостяк" захистив дисертацію, присвячену цьому ж реаліті. Тепер це не просто троянди, побачення і хайп після проєкту, а й відповідь на питання, чому країна вже 16 років спостерігає й обговорює, як люди закохуються під камерами.

Що варто знати

  • Григорій Решетнік став доктором філософії, захистивши дисертацію на тему "Реаліті-шоу "Холостяк" як феномен аудіовізуальної культури"
  • Успіх проєкту телеведучий у своїй роботі пояснив поєднанням реальних емоцій і специфічного монтажу
  • На шоу є російський слід

У своїй роботі Решетнік пропонує дивитися на реаліті-шоу ширше, ніж на легкий телевізійний жанр. "Холостяк", за його логікою, — щось між документалістикою, ігровим кіно та віртуальною реальністю. Тут немає класичного сценарію, але є емоції, приватне життя і монтаж, який із хаосу робить історію. Саме така "напівдокументальність", як стверджує автор, і тримає глядача біля екрана.

Григорій Решетнік
Григорій Решетнік. Фото: instagram.com/grisha_reshetnik/

Окремо у дисертації дісталося тим, хто розбирає реаліті-шоу, ніби це звичайний серіал або книжка. За логікою автора, такий підхід не працює. Бо "Холостяк" не пишеться за сценарієм від першої до останньої сцени. Його "створюють" у процесі. Під час знімань, у конфліктах між учасниками і вже потім — на монтажі. Реальність тут — не просто фон, а інструмент, який продає шоу. А головний ресурс — емоції: сльози, ревнощі, закоханість і драми.

Ще одна важлива думка — "Холостяк" не суто українська історія. Це частина великого міжнародного формату, що прийшов з американської культури побачень і телевізійних "мильних опер". Саме тому в шоу з’являється постійна армія фанатів. Решетнік називає її "нацією холостяків" — за прикладом американської Bachelor Nation. По суті, це спільнота людей, які щосезону дивляться шоу, роблять меми, обговорюють фавориток і перетворюють телепроєкт на щорічну традицію. Майже як серіал, але з трояндами, живими емоціями і вболіваннями за свою фаворитку.

У своїй дисертації Решетнік не заперечує, що український "Холостяк" формувався через західний формат із чіткими правилами гри і багаторічний вплив російського телебачення. Кохання в шоу часто виглядає як щось, що треба довести — красивими побаченнями, подорожами, подарунками й загальним рівнем життя. А популярність проєкту тримається на знайомих образах учасниць — глядачі швидко розуміють, хто тут "романтична", хто "скандальна", а хто "та сама хороша дівчина".

Ірочка, Надін, Настя Холостяк
Учасниці шоу "Холостяк 14" Ірина, Надін і Анастасія. Фото: instagram.com/holostyakstb/

Після 24 лютого 2022 року "Холостяк" помітно змінився, за спостереженнями Решетніка. Як йдеться у дисертації, в шоу тепер менше блиску й казковості, більше реальних історій і чутливості до того, що відбувається в країні. Учасники з бойовим досвідом, зокрема ветеран Олександр "Терен", змістили акцент із красивої любовної історії "в телевізорі" на теми сили, гідності та надії.

Григорій Решетнік та Олександр Терен
Григорій Решетнік та Олександр "Терен". Фото: instagram.com/holostyakstb/

