Решетник стал доктором наук благодаря "Холостяку": как ему это удалось и откуда на шоу российский след

Решетник раскрыл секреты популярности "Холостяка"

Пока зрители спорят, "ред флег" ли Тарас Цимбалюк, Григорий Решетник пошел дальше. Ведущий шоу "Холостяк" защитил диссертацию, посвященную этому же реалити. Теперь это не просто розы, свидания и хайп после проекта, но и ответ на вопрос, почему страна уже 16 лет наблюдает и обсуждает, как люди влюбляются под камерами.

Что следует знать

Григорий Решетник стал доктором философии, защитив диссертацию на тему "Реалити-шоу "Холостяк" как феномен аудиовизуальной культуры"

Успех проекта телеведущий в своей работе объяснил сочетанием реальных эмоций и специфического монтажа

На шоу есть российский след

В своей работе Решетник предлагает смотреть на реалити-шоу более широко, чем на легкий телевизионный жанр. "Холостяк", по его логике, что-то между документалистикой, игровым кино и виртуальной реальностью. Здесь нет классического сценария, но есть эмоции, частная жизнь и монтаж, из хаоса делающий историю. Именно такая "полудокументальность", как утверждает автор, и держит зрителя у экрана.

Григорий Решетник. Фото: instagram.com/grisha_reshetnik/

Отдельно в диссертации досталось тем, кто разбирает реалити-шоу, как будто это обычный сериал или книга. По логике автора такой подход не работает. Потому что "Холостяк" не пишется по сценарию от первой до последней сцены. Его "создают" в процессе. Во время съемок, в конфликтах между участниками и уже потом – на монтаже. Реальность здесь — не просто фон, а продающий шоу инструмент. А главный ресурс – эмоции: слезы, ревность, влюбленность и драмы.

Еще одно важное мнение – "Холостяк" не сугубо украинская история. Это часть большого международного формата, пришедшего из американской культуры свиданий и телевизионных "мыльных опер". Именно поэтому у шоу появляется постоянная армия фанатов. Решетник называет ее "нацией холостяков" — по примеру американской Bachelor Nation. По сути, это сообщество людей, которые каждый сезон смотрят шоу, делают мемы, обсуждают фавориток и превращают телепроект в ежегодную традицию. Почти как сериал, но с розами, живыми эмоциями и переживаниями за свою фаворитку.

В своей диссертации Решетник не отрицает, что украинский "Холостяк" формировался через западный формат с четкими правилами игры и многолетнее влияние российского телевидения. Любовь в шоу часто выглядит как что-то, что нужно доказать – красивыми свиданиями, путешествиями, подарками и общим уровнем жизни. А популярность проекта держится на знакомых образах участниц — зрители быстро понимают, кто здесь "романтична", кто "скандальная", а кто "та самая хорошая девушка".

Участницы шоу "Холостяк 14" Ирина, Надин и Анастасия. Фото: instagram.com/holostyakstb/

После 24 февраля 2022 года "Холостяк" заметно изменился, по наблюдениям Решетника. Как говорится в диссертации, в шоу теперь меньше блеска и сказочности, больше реальных историй и чувствительности к происходящему в стране. Участники с боевым опытом, в частности ветеран Александр "Терен", сместили акцент из красивой любовной истории в телевизоре на темы силы, достоинства и надежды.

Григорий Решетник и Александр "Терен". Фото: instagram.com/holostyakstb/

