Софія Шамія з "Холостяка" показала свою квартиру за троянду і зізналася, скільки коштує її оренда (відео)

Софія Шамія — 21-річна студентка медичного університету та учасниця шоу "Холостяк", яка також була "Міс Україна 2023". Нещодавно дівчина потрапила у скандал, заявивши, що їй довелося сплачувати штраф телеканалу СТБ. Тепер вона показала свою квартиру зсередини, де живе з кішкою.

Софія впустила у свій будинок блогерку "Нечемна", яка жартома запропонувала їй троянду в обмін на огляд квартири з камерою. Учасниця "Холостяка" зізналася, що оренда квартири коштує 650 доларів, проте їй вдалося сторгуватися за 600 (близько 25 тисяч гривень). Також модель розповіла, що близько 10 тисяч гривень щомісяця витрачає на їжу, багато витрачає на косметику та колекціонує взуття.

Софія Шамія показала свою кухню. Фото: скріншот із відео

Під час огляду квартири Шамія також продемонструвала свій гардероб. У ньому є дві сукні, які вона назвала найдорожчими — їх купувала для конкурсу "Міс Україна". Одна сукня коштує 2 тисячі доларів, а друга — близько 1500 доларів. За словами дівчини, часто бренди дарують їй вбрання, тому на одяг вона витрачає не надто багато.

Софія Шамія показала свій гардероб. Фото: скріншот із відео

Також у квартирі Софії знайшлися турнікети, через які вона отримала хвилю хейту, коли на екрани вийшов "Холостяк". Там одна з учасниць запитала у Шамії, чи має вона турнікет, а та не зрозуміла і перепитала: "Турнікет? А що це?". За словами дівчини, у неї в медуніверситеті це називається тактичний джгут.

