София Шамия из "Холостяка" показала свою квартиру за розу и призналась, сколько стоит ее аренда (видео)

Участница шоу призналась, что за стоимость квартиры пришлось торговаться

София Шамия — 21-летняя студентка медицинского университета и участница шоу "Холостяк", которая также была "Мисс Украина 2023". Недавно девушка попала в скандал, заявив, что ей пришлось платить штраф телеканалу СТБ. Теперь она показала свою квартиру изнутри, в которой живет с кошкой.

София впустила в свой дом блогершу "Нечемна", которая в шутку предложила ей розу в обмен на осмотр квартиры с камерой. Участница "Холостяка" призналась, что аренда квартиры стоит 650 долларов, однако ей удалось сторговаться за 600 (около 25 тысяч гривен). Также модель рассказала, что около 10 тысяч гривен каждый месяц тратит на еду, много тратит на косметику и коллекционирует обувь.

София Шамия показала свою кухню. Фото: скриншот из видео

В ходе обзора квартиры Шамия также продемонстрировала свой гардероб. В нем есть два платья, которые она назвала самыми дорогими — их она покупала для конкурса "Мисс Украина". Одно платье стоит 2 тысячи долларов, а второе около 1500 долларов. По словам девушки, часто бренды дарят ей наряды, поэтому на одежду она тратит не слишком много.

София Шамия показала свой гардероб. Фото: скриншот из видео

Также в квартире Софии нашлись турникеты, из-за которых она получила волну хейта, когда на экраны вышел "Холостяк". Там одна из участниц спросила у Шамии, есть ли у нее турникет, а та не поняла и просила: "Турникет? А что это?". По словам девушки, в у нее в медуниверситете это называется тактический жгут.

