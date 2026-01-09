В сети заподозрили Решетника в присвоении 80 тысяч донатов на армию: телеведущий ответил на обвинения

В сети новый скандал с телеведущим СТБ

Григорий Решетник, который недавно оскандалился диссертацией по "Холостяку", попал в новый скандал. Теперь в сети обсуждают, куда пропали 80 тысяч гривен донатов, которые собирал телеведущий на армию.

В соцсети Threads началось бурное обсуждение того, что Решетник мог присвоить себе деньги со сборов на ВСУ. Телеведущий решил ответить на обвинения и опубликовал в этой же соцсети фото и видео якобы доказательств того, что средства пошли на приобретение автомобиля для воинской части А 4076.

Сбор был закрыт для Военной части А 4076 (241 ОБр ТРО ВСУ), которая ведет оборону страны на Запорожском направлении и сдерживает врага в районе города Энергодар написал Григорий Решетник

Он также добавил видео, снятое летом прошлого года, на котором передает автомобиль военным. Есть в посте телеведущего и скриншот переписки, в которой обсуждались донаты на это авто.

Первое обращение от военных было 80000 грн. На момент перевода денег эта сумма уменьшилась на 2 тыс. грн, поэтому сбор был закрыт на сумму 78 тыс. грн. Остальные 2 тыс. грн остались на карте, открытой для нужд ВСУ. На сегодня 6.01.26 остаток средств составляет: Банка 199 822.52 грн, Карта потребностей ВСУ 5503.33 грн. Григорий Решетник

Однако после этого поста телеведущего, дискуссия о деньгах продолжилась в комментариях. Пользователи не понимают, что это за видео, снятое летом, и причем здесь Энергодар, который оккупированн с самого начала российского вторжения.

Вот что пишут украинцы в комментариях:

Гриша, то ли вы дурак, то ли нас держите за дурачков. Автомобиль куплен летом, но деньги выводятся сейчас, кому и как передан — до конца непонятно. Чеки не показаны, запроса нет.

Можно ли получить запрос от бригады? Доки покупки автомобиля и номерные знаки? Выписку из банка по отношению к этой банке? Что означает ВСУ? Есть конкретные запросы и направления. Как человек, перевозивший эти корчи на постоянной основе, очень много вопросов.

Большая просьба: не подписывать транзакцию "Решетник фэмили", это не ваш личный донат, а аккумулированные донаты на банке для ВСУ.

Его просто спрашивали, куда делись средства за этот сбор, поэтому этот пост и сделал как объяснение.

Это еще более зашкварно. Какой-то мизерный сбор едва закрыли летом, и даже не отчитались.

"Сдерживает врага в районе Энергодара" — это сильно, конечно. Ну может рассчитано, что только местные понимают, что это нереально уже 4 года.

Деньги по сбору исчезли в декабре. Машина явно выдана не в декабре. Вы или сам идиот, или думаете что мы идиоты. Но мы — нет.

