В сети заподозрили Решетника в присвоении 80 тысяч донатов на армию: телеведущий ответил на обвинения
-
-
В сети новый скандал с телеведущим СТБ
Григорий Решетник, который недавно оскандалился диссертацией по "Холостяку", попал в новый скандал. Теперь в сети обсуждают, куда пропали 80 тысяч гривен донатов, которые собирал телеведущий на армию.
В соцсети Threads началось бурное обсуждение того, что Решетник мог присвоить себе деньги со сборов на ВСУ. Телеведущий решил ответить на обвинения и опубликовал в этой же соцсети фото и видео якобы доказательств того, что средства пошли на приобретение автомобиля для воинской части А 4076.
Сбор был закрыт для Военной части А 4076 (241 ОБр ТРО ВСУ), которая ведет оборону страны на Запорожском направлении и сдерживает врага в районе города Энергодар
Он также добавил видео, снятое летом прошлого года, на котором передает автомобиль военным. Есть в посте телеведущего и скриншот переписки, в которой обсуждались донаты на это авто.
Первое обращение от военных было 80000 грн. На момент перевода денег эта сумма уменьшилась на 2 тыс. грн, поэтому сбор был закрыт на сумму 78 тыс. грн. Остальные 2 тыс. грн остались на карте, открытой для нужд ВСУ. На сегодня 6.01.26 остаток средств составляет: Банка 199 822.52 грн, Карта потребностей ВСУ 5503.33 грн.
Однако после этого поста телеведущего, дискуссия о деньгах продолжилась в комментариях. Пользователи не понимают, что это за видео, снятое летом, и причем здесь Энергодар, который оккупированн с самого начала российского вторжения.
Вот что пишут украинцы в комментариях:
- Гриша, то ли вы дурак, то ли нас держите за дурачков. Автомобиль куплен летом, но деньги выводятся сейчас, кому и как передан — до конца непонятно. Чеки не показаны, запроса нет.
- Можно ли получить запрос от бригады? Доки покупки автомобиля и номерные знаки? Выписку из банка по отношению к этой банке? Что означает ВСУ? Есть конкретные запросы и направления. Как человек, перевозивший эти корчи на постоянной основе, очень много вопросов.
- Большая просьба: не подписывать транзакцию "Решетник фэмили", это не ваш личный донат, а аккумулированные донаты на банке для ВСУ.
- Его просто спрашивали, куда делись средства за этот сбор, поэтому этот пост и сделал как объяснение.
- Это еще более зашкварно. Какой-то мизерный сбор едва закрыли летом, и даже не отчитались.
- "Сдерживает врага в районе Энергодара" — это сильно, конечно. Ну может рассчитано, что только местные понимают, что это нереально уже 4 года.
- Деньги по сбору исчезли в декабре. Машина явно выдана не в декабре. Вы или сам идиот, или думаете что мы идиоты. Но мы — нет.
