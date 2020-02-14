Напитки и закуски: Авиакомпания МАУ запустила продажу питания на внутренних рейсах

Новости Бизнеса:МАУ сегодня запускает возможность приобретать во время полета на борту питание.

Авиакомпания МАУ с 14 февраля запустила возможность приобретать на борту питание – напитки и закуски.

Об этом сообщила пресс-служба МАУ.

"Мы понимаем, насколько индивидуальными могут быть запросы каждого пассажира, а потому стараемся максимально расширить перечень доступных сервисных опций. Справедливо это и относительно предпочтений в питании: одних удовлетворит чашка крепкого кофе, других - легкий перекус, тогда как кому-то необходим полноценный горячий обед. И наша задача, как клиент-ориентированной компании, предусмотреть и проработать все возможные варианты", - цитирует пресс-служба директора по сервису и инновациям МАУ Кристину Ганькевич.

Теперь на внутренних рейсах между Киевом и Одессой, Харьковом, Днепром, Запорожьем, Львовом, Херсоном, Ивано-Франковском и Черновцами пассажиры МАУ смогут приобрести сладкие и соленые снеки, сэндвичи, алкогольные и безалкогольные напитки, а также чай и кофе. Ранее путешествующим между городами Украины был доступен только предварительный заказ питания.