Убрали рекламу: Авиалинии попали под волну критики за унижение Скандинавии

Новости мира:Скандинавские авиалинии устранили свою рекламу за якобы унижение истории и культуры региона.

"Скандинавские авиалинии" (SAS) устранили собственную рекламу после того, как ее раскритиковали антииммиграционные партии за якобы унижение истории и культуры региона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

"Что по-настоящему скандинавское? Абсолютно ничего. Все скопировано", - начинается реклама SAS.

Затем знаменитые шведские фрикадельки, датский пирог и скандинавские декретные отпуска приписываются Турции, Австрии и Швейцарии.

SAS заявили, что они считают себя объектом скоординированной онлайн-атаки.

В рекламе указывалось, что лакричные конфеты пришли из Китая, ветряки изобрели в Иране, и прогрессивная политика, которой известны скандинавы, берет свое начало из Греции и США.

"Мы берем все, что нам нравится, при поездках за границу, немного корректируем это, и вот - уникальная скандинавская вещь", - утверждается в рекламе, которую удалили в среду.

SAS отстаивает ролик как способ подчеркивания того, как путешествия "вдохновляют людей и общества".

Политики из датских и шведских антиимиграцийних популистских партий раскритиковали эту рекламу. Поддерживаемое Кремлем российское информационное агентство Sputnik назвало ее "непростительной глобалистскок проиммиграционной тирадой".

"Что за глупости и самоненависть. Всегда пытался летать SAS, но больше никогда. Это обещание", - написал в Facebook секретарь популистских "Шведских демократов" Ричард Йомсхоф.

SAS считает, что ее кампанию атаковали онлайн-группы, сообщила компания на своем сайте.

"Мы не хотим рисковать стать платформой для взглядов, которых мы не разделяем. Поэтому мы временно удалили ролик из наших каналов", - заявила компания.

Правые популистские партии, выступающие против мультикультурализма и иммиграции, приобретают популярность в регионе.