Убрали рекламу: Авиалинии попали под волну критики за унижение Скандинавии

"Скандинавские авиалинии" (SAS) устранили собственную рекламу после того, как ее раскритиковали антииммиграционные партии за якобы унижение истории и культуры региона.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
"Что по-настоящему скандинавское? Абсолютно ничего. Все скопировано", - начинается реклама SAS.
Затем знаменитые шведские фрикадельки, датский пирог и скандинавские декретные отпуска приписываются Турции, Австрии и Швейцарии.
SAS заявили, что они считают себя объектом скоординированной онлайн-атаки.
В рекламе указывалось, что лакричные конфеты пришли из Китая, ветряки изобрели в Иране, и прогрессивная политика, которой известны скандинавы, берет свое начало из Греции и США.
"Мы берем все, что нам нравится, при поездках за границу, немного корректируем это, и вот - уникальная скандинавская вещь", - утверждается в рекламе, которую удалили в среду.
SAS отстаивает ролик как способ подчеркивания того, как путешествия "вдохновляют людей и общества".
Политики из датских и шведских антиимиграцийних популистских партий раскритиковали эту рекламу. Поддерживаемое Кремлем российское информационное агентство Sputnik назвало ее "непростительной глобалистскок проиммиграционной тирадой".
"Что за глупости и самоненависть. Всегда пытался летать SAS, но больше никогда. Это обещание", - написал в Facebook секретарь популистских "Шведских демократов" Ричард Йомсхоф.
SAS считает, что ее кампанию атаковали онлайн-группы, сообщила компания на своем сайте.
"Мы не хотим рисковать стать платформой для взглядов, которых мы не разделяем. Поэтому мы временно удалили ролик из наших каналов", - заявила компания.
Правые популистские партии, выступающие против мультикультурализма и иммиграции, приобретают популярность в регионе.