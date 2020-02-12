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"Дискриминация на ТВ": В Черногории власти решили запретить несколько сербских телеканалов

"Дискриминация на ТВ": В Черногории власти решили запретить несколько сербских телеканалов
14:28 Сегодня Телеграф Европейская Правда Фото: unsplash.com

Новости мира:Власти Черногории решили запретить несколько сербских телевизионных программ из-за распространения ими дискриминации среди населения.

Совет Агентства по электронным медиа (SAEM) Черногории решил ограничить трансляцию программ двух сербских телеканалов из-за распространения ими ненависти, нетерпимости и дискриминации в отношении черногорцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканський оглядач".

Речь идет о программах "Доброе утро, Сербия", "Кириллица" и "После обеда" на Happy TV, а также "Новое утро" на Pink M.

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Ограничения введены на три месяца. Кабельные операторы Черногории уже заблокировали эти программы, и теперь черногорские телезрители во время трансляции запрещенного контента видят черный экран.

Как отмечается в заявлении SAEM, в этих программах использованы презрительные или оскорбительные выражения, которые вызывают интенсивные негативные эмоции, высказывается враждебность и унижаются представители черногорского народа.

Совет регуляторных органов электронных медиа Сербии (REM) считает решение черногорского регулятора открытой формой цензуры и грубым нарушением Конвенции о трансграничном телевидении.

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"Взгляды, высказанные в этих программах, безусловно, отличаются от официальной позиции Подгорицы", - заявили в REM. Но, по мнению сербского регулятора, Черногория такими мерами создает "ненужный раскол между двумя государствами и народами".

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Сербия, TВ-программа, Телеканалы, Черногория, Телевизор.
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