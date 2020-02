Проблемы нацменьшинств: Владимир Зеленский обсудил с комиссаром ЕС прогресс в реформах

Еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения Оливер Вархеи на встрече с президентом Владимиром Зеленским в среду обсудил прогресс в реформах и потребность решить проблемы национальных меньшинств.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как поделился комиссар в своем аккаунте в Twitter, дискуссия с Зеленским была "чудесной". "Мы согласились усилить экономическое сотрудничество для построения сильной и устойчивой экономики в Украине. Обсуждали прогресс в реформах, включая судоустройство и необходимость поиска решения проблемы национальных меньшинств", - отметил Вархеи.

Вархеи второй день находится с визитом в Киеве. Накануне он заявил, что в своем заключении о соответствии украинского законодательства ценностям ЕС планирует основываться на оценке представителей меньшинств.

Honoured to meet President @ZelenskyyUa. Had an excellent discussion; we agreed to strengthen economic cooperation to build a strong & resilient economy in Ukraine. Discussed progress in reforms, incl judiciary, and the need to find solution for national minorities issue. pic.twitter.com/JJAR739ocQ

— Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) February 12, 2020