Нарушая процессуальные сроки: Федина пожаловалась на ГБР

Новости Украины:София Федина заявила, что повестку в ГБР ей принесли в нарушением процессуальных сроков.

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" София Федина заявляет, что повестку в Государственное бюро расследований ей принесли, нарушая процессуальные сроки.

Об этом она сообщила журналистам возле ГБР, куда она пришла для вручения ей подозрения.

По словам Федины, повестку получила только вчера, 11 февраля, утром.

При этом она обвиняет Генеральную прокуратуру в распространении ложной информации о ней. Она отметила, что в прошлый четверг (6 февраля) ее также вызвали в ГБР, но повестку получила за полтора дня, что является нарушением процессуальных сроков, поскольку повестка должна вручаться минимум за 3 дня до дня допроса.

Также Федина заверила, что ГПУ, после того, как она не пришла в ГБР 6 февраля, распространила ложную информацию, сказав, что она не явилась без уважительной причины. Депутат утверждает, что ее адвокат предупредил следователей о том, что повестка была вручена с нарушением процессуальных сроков, и что она в то время находилась на больничном.

В настоящее время Федина продолжает находиться в здании ГБР. Журналисты и митингующие ожидают ее на улице.

Как сообщалось ранее, в конце октября 2019 года народный депутат от ”Европейской солидарности” Федина и волонтер Маруся Звиробий (Елена Беленькая) обнародовали совместное видеообращение, отреагировав на общение президента Владимира Зеленского с добровольцами на повышенных тонах в Золотом 26 октября. Во время записи видеоблога Федина и Звиробий, в частности высказались о рисках жизни главы государства.

Они подчеркивали недопустимость такого поведения президента, обвиняли его в попытке капитуляции перед агрессором и предполагали, что может произойти с Зеленским на передовой. ”Там неожиданно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают... Было бы красивее всего, чтобы это все произошло во время московского обстрела, когда кое-кто в белой или голубой рубашке припрется на передовую”, - сказала Федина.

В ГБР начали следствие по фактам угроз президенту и 26 ноября направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении и представления на снятие неприкосновенности с Федины. В тот же день ГБР направило на согласование в Генпрокуратуру проект подозрения Звиробий.

26 декабря Генеральная прокуратура вернула в ГБР сообщение о подозрении в уголовном производстве по факту угроз в адрес президента для устранения недостатков.

7 февраля следователь Госбюро расследований повторно вызвал Федину для вручения письменного уведомления о подозрении по фактам угроз президенту на 12 февраля, так как 6 февраля она не пришла.