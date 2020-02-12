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Дело об угрозах Зеленскому: Федина пришла в ГБР

Дело об угрозах Зеленскому: Федина пришла в ГБР
11:58 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Возле здания ГБР собрались несколько десятков людей в поддержку народного депутата.

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность"София Федина пришла в Государственное бюро расследований, где ей должны вручить уведомление о подозрении по фактам угроз президенту Владимиру Зеленскому.

Под зданием ГБР в поддержку Федины собрались несколько десятков человек. В основном это те же люди, которые приходят поддерживать пятого президента Петра Порошенко, когда его вызывают на допросы в ГБР.

Как сообщалось ранее, в конце октября 2019 года народный депутат от "Европейской солидарности"Федина и волонтер Маруся Зверобой (Елена Беленькая) обнародовали совместное видеообращение, отреагировав на общение президента Владимира Зеленского с добровольцами на повышенных тонах в Золотом 26 октября. Во время записи видеоблога Федина и Зверобой, в частности высказались о рисках для жизни главы государства.

Депутат Федина не явилась на заседание Верховной Рады

Они подчеркивали недопустимость такого поведения президента, обвиняли его в попытке капитуляции перед агрессором и предполагали, что может произойти с Зеленским на передовой. "Там неожиданно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают ... Было бы красиво, чтобы это все произошло во время московского обстрела, когда кое-кто в белой или голубой рубашке припрется на передовую», - сказала Федина.

В ГБР начали следствие по фактам угроз президенту и 26 ноября направили в Генпрокуратуру проект уведомления о подозрении и представление на снятие неприкосновенности с Федины. В тот же день ГБР направило на согласование в Генпрокуратуру проект подозрения Зверобой.

26 декабря Генеральная прокуратура вернула в ГБР уведомление о подозрении по уголовному производству по факту угроз в адрес президента для устранения недостатков.

7 февраля следователь Госбюро расследований повторно вызвал Федину для вручения письменного уведомления о подозрении по фактам угроз президенту на 12 февраля, поскольку 6 февраля она не пришла.

Напомним, Маруся Зверобой прокомментировала дело об угрозах Владимиру Зеленскому.

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ГБР, Владимир Зеленский, София Федина, Угрозы президенту, Маруся Зверобой.
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