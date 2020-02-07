"Зеленский был на допросе": Зверобой поделилась деталями дела против нее

Новости Украины:Маруся Зверобой прокомментировала дело об угрозах Владимиру Зеленскому.

Зеленский был на допросе Зверобой в Государственном бюро расследований.

Об этом волонтер рассказала журналистам после похода в ГБР.

"У нас товарищ Зеленский был на допросе", - заявила она.

По словам Зверобой, президент заявил ГБР, что лично не знает ни ее, ни Федину, но он испугался сказанного ними с стриме

"Если бы я хотела грохнуть, то я бы сказала: "Я тебя взорву". Я бы сказала как. Пусть найдут подобные вещи, чтобы я по телефону или в переписке где-то. Таких переписок не существует в природе", - сказала Зверобой.

Она отмечает, что никакой прямой угрозы Зеленскому не было.

Напомним, вчера, 6 февраля волонтер Маруся Зверобой (Елена Биленькая) получила от Государственного бюро расследований уведомление о подозрении в уголовном производстве по факту угроз в адрес президента.

Добавим, что в случае доказательства вины Маруся Зверобой может лишиться свободы сроком на 5 лет.