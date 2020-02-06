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Дело об угрозах президенту: Зверобой сообщили о подозрении

Дело об угрозах президенту: Зверобой сообщили о подозрении
16:11 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Волонтеру Марусе Зверобой сообщили о подозрении по делу об угрозах Владимиру Зеленскому.

Волонтеру Марусе Зверобой (Елене Биленькой) во время допроса в Государственном бюро расследований вручили уведомление о подозрении в уголовном производстве по факту угроз в адрес президента. Об этом Зверобой рассказала журналистам после допроса.

По словам адвоката Зверобой Андрея Писаренко, сегодня, кроме вручения уведомления о подозрении и допроса, состоялось вручение ходатайства об избрании меры пресечения - следователь просит о мере пресечения в виде личного обязательства.

Писаренко отметил, что, по словам следователя, ходатайство об избрании меры пресечения будет рассматривать Печерский районный суд Киева, однако о времени рассмотрения пока неизвестно.

ГПУ завернула проект подозрения Федине и Зверобой

Как сообщалось ранее, в конце октября 2019 года народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина и волонтер Маруся Зверобой (Елена Биленькая) обнародовали совместное видеообращение, отреагировав на общение президента Владимира Зеленского с добровольцами на повышенных тонах в Золотом 26 октября. Во время записи видеоблога Федина и Зверобой, в частности, высказались о рисках для жизни главы государства.

Они подчеркивали недопустимость такого поведения президента, обвиняли его в попытке капитуляции перед агрессором и предполагали, что может произойти с Зеленским на передовой.

"Там неожиданно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают... Было бы очень красиво, чтобы это все произошло во время московского обстрела, когда кое-кто в белой или голубой рубашечке припрется на передовую", - сказала Федина.

Зверобой негодует: волонтера снова вызвали в ГБР

В ГБР начали следствие по фактам угроз президенту, и 26 ноября направили в Генпрокуратуру проект уведомления о подозрении и представление о снятии неприкосновенности с Федины. В тот же день ГБР направило на согласование в Генпрокуратуру проект подозрения Зверобой.

26 декабря Генеральная прокуратура вернула в ГБР уведомления о подозрении в уголовном производстве по факту угроз в адрес президента для устранения недостатков.

Напомним, София Федина, которую вызывают на допрос в ГБР, не явилась на сегодняшнее заседание ВР.

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ГБР, Владимир Зеленский, Маруся Зверобой.
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