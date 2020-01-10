Зверобой негодует: волонтера снова вызвали в ГБР

Новости Украины:Марусе Зверобой не хотят объяснять, почему ее постоянно вызывают в ГБР.

Волонтера Елена Беленькая, более известная как Маруся Зверобой, повторно вызвали на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом она рассказала журналистам под стенами ведомства.

Зверобой выразила недоумение в связи с ее постоянными допросами, добавив, что их причины ей так и не объяснили.

Также она заявила, что за ней постоянно ведется слежка. Впервые это случилось после суда на Яной Дугарь в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

"Я отлучилась со знакомыми, и к нам подсадили мальчика. Очень часто в последнее время бывает, когда какой-то мальчик садится и пьет целый час какой-то компот и сидит на "ушном" и слушает, о чем мы говорим", - рассказала волонтер.