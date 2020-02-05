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Депутат Федина не явилась на заседание Верховной Рады

Депутат Федина не явилась на заседание Верховной Рады
12:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:София Федина, которую вызывают на допрос в ГБР, не явилась на сегодняшнее заседание ВР.

Народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина, которую вызвали на завтра в Государственное бюро расследований для вручения уведомления о подозрении по фактам угроз президенту, отсутствует на заседании Верховной Рады.

Вчера в Facebook она написала: "Фолликулярная ангина. Два дня боролась. Но она таки победила... Говорить не могу. Совсем".

Также Федина добавила, что на сегодняшний день официально находится на больничном.

Нардепа Федину вызвали в ГБР для вручения подозрения

Как сообщалось, в конце октября 2019 года народный депутат от "Европейской солидарности" Федина и волонтер Маруся Зверобой (Елена Беленькая) обнародовали совместное видеообращение, отреагировав на общение президента Владимира Зеленского с добровольцами на повышенных тонах в Золотом 26 октября. Во время записи видеоблога Федина и Зверобой, в частности, высказались относительно рисков жизни главы государства.

Они подчеркивали недопустимость такого поведения президента, обвиняли его в попытке капитуляции перед агрессором и предполагали, что может произойти с Зеленским на передовой.

"Там неожиданно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают... Было бы красивее всего, чтобы это все произошло во время московского обстрела, когда кое-кто в белой или голубой рубашке припрется на передовую", - сказала Федина.

В ГБР начали следствие по фактам угроз президенту и 26 ноября направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении и представление на снятие неприкосновенности с Федины. В тот же день ГБР направило на согласование в Генпрокуратуру проект подозрения Зверобой.

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26 декабря Генеральная прокуратура вернула в ГБР сообщение о подозрении в уголовном производстве по факту угроз в адрес президента для устранения недостатков.

Сегодня, 5 февраля, пресс-служба Офиса генерального прокурора сообщила, что Федину вызвали в ГБР на 6 февраля для вручения уведомления о подозрении по фактам угроз президенту. Повестку о вызове направили по адресу ее регистрации, фактического проживания и по месту работы.

"В соответствии с ч. 1 ст. 135 УПК Украины Федина София считается надлежащим образом уведомленной", - отметили в Офисе и указали, что для предотвращения спекуляций о неосведомленности о вызове опубликовали повестку на своем официальном сайте.

Напомним, Александр Санченко вошел в парламентскую фракцию "Слуга народа".

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Верховная Рада, ГБР, Европейская солидарность, София Федина.
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