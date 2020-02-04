Законопроект о праве президента назначать глав НАБУ и ГБР не получил поддержку в Раде

Новости Украины:В Раде не смогли принять законопроект о закреплении полномочий президента по назначению глав НАБУ и ГБР.

Верховная Рада Украины не смогла установить сроки дальнейшей работы над президентским проектом закона о внесении изменений в статью 106 Конституции Украины (относительно закрепления полномочий президента Украины образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и освобождать от должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований) (№1014).

За соответствующий проект постановления проголосовали всего 214 народных депутатов из 392, зарегистрированных в сессионном зале.

После нерезультативного голосования председатель ВР объявил о переходе к рассмотрению следующих вопросов повестки дня, ничего не указав больше об этом вопросе. Очевидно, таким образом законопроект отклонен.

.#Рада9 не змогла ухвалити рішення щодо #ЗП1014 Про внесення змін до ст. 106 Конституції України (щодо закріплення повноважень Президента утворювати незалежні регуляторні органи, НАБУ, призначати та звільняти з посад Директорів НАБУ і ДБР), який отримав негативний висновок КСУ pic.twitter.com/d0Pp8BHxcI — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) February 4, 2020

Проектом постановления предлагалось установить 30-дневный срок предоставления предложений и поправок к законопроекту.

Комитетам ВР по вопросам правоохранительной деятельности, антикоррупционной политики, бюджета, интеграции Украины с Европейским Союзом предполагалось поручить проработать предложения и поправки к законопроекту и предоставить заключение Комитету ВР по вопросам правовой политики в 15-дневный срок.

Комитету Верховной Рады по вопросам правовой политики предполагалось поручить проработать предложения и поправки к законопроекту и предоставить депутатам документы, предусмотренные частью третьей статьи 150 Регламента ВР, в 15-дневный срок.

После этого предполагалось провести рассмотрение законопроекта на пленарном заседании Верховной Рады в течение 7 дней.

Согласно статье 149 Регламента ВР, если Верховная Рада не приняла решение о содержании и сроках дальнейшей работы над не одобренным предварительно законопроектом, он считается не принятым. Не принятый Верховной Радой законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины считается снятым с рассмотрения.

Как сообщалось ранее, 3 сентября Верховная Рада направила в Конституционный суд для получения заключения президентский проект закона о внесении изменений в ст. 106 Конституции (о закреплении полномочий президента образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и освобождать от должностей директора НАБУ и директора Государственного бюро расследований) (№1014).

17 декабря КСУ обнародовал заключение, в котором говорится о том, что предоставление президенту права назначать руководителей НАБУ и ГБР ограничивает права и свободы граждан.