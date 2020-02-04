Скачать
Вторник, 04.02.2020
Зеленский: Такого лояльного закона о рынке земли, как у нас, нигде нет
Зеленский: Такого лояльного закона о рынке земли, как у нас, нигде нет
Рада уволила Бабак с должности министра развития громад и территорий
Рада уволила Бабак с должности министра развития громад и территорий
СМИ: Кадар дерзко нагрубил Михаличенко при всей команде
СМИ: Кадар дерзко нагрубил Михаличенко при всей команде
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 5 февраля
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 5 февраля

Законопроект о праве президента назначать глав НАБУ и ГБР не получил поддержку в Раде

Законопроект о праве президента назначать глав НАБУ и ГБР не получил поддержку в Раде
14:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Раде не смогли принять законопроект о закреплении полномочий президента по назначению глав НАБУ и ГБР.

Верховная Рада Украины не смогла установить сроки дальнейшей работы над президентским проектом закона о внесении изменений в статью 106 Конституции Украины (относительно закрепления полномочий президента Украины образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и освобождать от должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований) (№1014).

За соответствующий проект постановления проголосовали всего 214 народных депутатов из 392, зарегистрированных в сессионном зале.

После нерезультативного голосования председатель ВР объявил о переходе к рассмотрению следующих вопросов повестки дня, ничего не указав больше об этом вопросе. Очевидно, таким образом законопроект отклонен.

Проектом постановления предлагалось установить 30-дневный срок предоставления предложений и поправок к законопроекту.

Законопроект о рынке земли: Корниенко обозначил сроки рассмотрения

Комитетам ВР по вопросам правоохранительной деятельности, антикоррупционной политики, бюджета, интеграции Украины с Европейским Союзом предполагалось поручить проработать предложения и поправки к законопроекту и предоставить заключение Комитету ВР по вопросам правовой политики в 15-дневный срок.

Комитету Верховной Рады по вопросам правовой политики предполагалось поручить проработать предложения и поправки к законопроекту и предоставить депутатам документы, предусмотренные частью третьей статьи 150 Регламента ВР, в 15-дневный срок.

После этого предполагалось провести рассмотрение законопроекта на пленарном заседании Верховной Рады в течение 7 дней.

Рада уволила Бабак с должности министра развития громад и территорий

Согласно статье 149 Регламента ВР, если Верховная Рада не приняла решение о содержании и сроках дальнейшей работы над не одобренным предварительно законопроектом, он считается не принятым. Не принятый Верховной Радой законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины считается снятым с рассмотрения.

Как сообщалось ранее, 3 сентября Верховная Рада направила в Конституционный суд для получения заключения президентский проект закона о внесении изменений в ст. 106 Конституции (о закреплении полномочий президента образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и освобождать от должностей директора НАБУ и директора Государственного бюро расследований) (№1014).

Иск Трубы к Зеленскому и ГБР: решение Верховного суда

17 декабря КСУ обнародовал заключение, в котором говорится о том, что предоставление президенту права назначать руководителей НАБУ и ГБР ограничивает права и свободы граждан.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, НАБУ, ГБР.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украину идут сильные снегопады и морозы: где ожидать непогоду
02 Защитит от старческого слабоумия: напитки и продукты, укрепляющие здоровье мозга
03 Зеленский: Украину должна накрыть лавина из инвестиций
04 Ревизия гардероба: убираем вещи, которые добавляют возраст женщинам за 40 (Фото)
05 Итоги дня 3 февраля: Эрдоган в Киеве, утечка данных в катастрофе PS752 и обострение в Сирии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ВОЗ: Медицинские маски не защищают от коронавируса
ВОЗ: Медицинские маски не защищают от коронавируса
Соколовская: Проблем с социальными выплатами точно нет
Соколовская: Проблем с социальными выплатами точно нет
Иск Трубы к Зеленскому и ГБР: решение Верховного суда
Иск Трубы к Зеленскому и ГБР: решение Верховного суда
Ждите грандиозное шоу: Олег Винник отправляется в новый тур с программой &quot;Безумная Любовь&quot;
Ждите грандиозное шоу: Олег Винник отправляется в новый тур с программой "Безумная Любовь"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь